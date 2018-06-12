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Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet için resmi teklif yaptığını açıkladı!

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 12.06.2018 21:45 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde yer alan Trezeguet için Kasımpaşa'dan resmi açıklama geldi. Kasımpaşa Başkanvekili Hilmi Öksüz, Galatasaray'ın Trezeguet için resmi teklif yaptığını ancak bu teklifi beğenmediklerini söyledi.

Kasımpaşa, Galatasaray'ın Trezeguet için resmi teklif yaptığını açıkladı!

Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, beIN Sports Haber'de yaptığı açıklamada Trezeguet için Galatasaray'ın resmi teklif yaptığını açıkladı, ancak kabul etmediklerini söyledi.

Öksüz, Galatasaray'ın beklentinin altında bir teklif yaptığını belirtirken, "Galatasaray resmen istedi, bizimle görüştüler. Trezeguet bir takımla anlaşır ve 5 milyon euroyu nakit öderse, gidebilir. Ama Türkiye şartlarında hiçbir takımın 5 milyon euroyu öyle tık diye ödeyemeyeceğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın takasta oyuncu önerdiğini kaydeden yönetici, "Bizim oyuncuya ihtiyacımız var, kiralık olarak alırız. Galatasaray'ın teklifinde oyuncu vardı. Biz oyuncuyu vermiyoruz, bizim oyuncumuz, bizde kalacaktır. Yurt dışında ciddi bir anlaşma yapar ve parayı yatırırsa, söyleyecek bir şeyimiz yok" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa trezeguet Galatasaray

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