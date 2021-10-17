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Kasımpaşa-Göztepe maçının ardından

17.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan: - "Daha fazla pozisyon üreten, yarı sahada oynayan takımdık ama bitirici olamadık" - "Zaman zaman egolar törpülenmek zorunda. Tenis oynamıyoruz. Herkesin acı çekmesi lazım"

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Cihat Arslan, yakaladıkları fırsatları kullanamadıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Arslan, "Maçın başında 'İyi başlayalım, oyunu oturtalım, topa hükmedelim.' demiştik. Çalıştığımız şeyler ilk 15 dakika gerçekleşmedi. Başlangıçtan memnun değilim. Sonrasında ilk yarı sonuna kadar oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Biz daha fazla pozisyon üreten, yarı sahada oynayan takımdık ama bitirici olamadık." dedi.

İkinci yarıya istedikleri oyunla başlayamasalar da golü bulduklarını aktaran Arslan, "Golü bulunca Göztepe geriye düşen takım refleksi geliştirdi. Buna karşılık biz orta saha direncini koyamadık. Taktiksel faullerle rakibi durdurabilirdik. Gol geldi 1-1 oldu. Yusuf'un İrfan'dan dönen net bir pozisyonu var. Belki topa sahip olsa, öne geçebilirdik. Sonra da muhteşem gol yedik. Onlar adına güzel, bizim adımıza üzücü bir gol oldu. Valentin (Eysseric) ile 2-2'yi yakalayabilirdik. Sonlara doğru inancımızı kaybettik. Oyuncu grubu maçın dönmeyeceğine inandı. Göztepe'yi tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Maçın son anlarından istifa etmesine yönelik yapılan tezahüratlara değinen Arslan, şunları söyledi:

"Ruhumun her hücresiyle demokrasiye inanıyorum. İnsanlar alkışlar ve protesto eder. Saygı duymak gerekiyor. Kendimize gelince, kendimizi değerlendiririz. Üzüldüğüm nokta, bazılarının hafızası çok taze olmuyor. 40 sene sonra Süper Lig'e çıkan takımın kaptanı benim. Ankara'da penaltıdan ben gol attım. Teknik direktör olarak sorguluyorlarsa başka konu. Türkiye'de bu düzen böyle olduğu müddetçe keçiler ölür ama günahlar yok olmaz. Toplumsal şeylerde fatura tek kişiye kesilmez. Bütün sorunların çözümü teknik direktör mü? Mücadele sahada devam ediyor, antrenmanda da devam edecek. Hayat devam edecek. Sorunu iyi tespit etmek lazım yoksa hastalık ebediyen geçmez."

Süre alamayan oyuncuların sorumluluktan kaçındığını kaydeden Arslan, "Herkes sorumluluğa girmeli. Bazen canın yansa da en iyisini yapacaksın. Bazen acı kararlar veriyoruz. Zaman zaman egolar törpülenmek zorunda. Tenis oynamıyoruz. Herkesin acı çekmesi lazım. Göztepe kulübesiyle bizim kulübemiz arasında fark vardı. Her faul sonrası Göztepe kulübesi ayağa kalktı. Bizim kulübemizdeki oyuncular oynamadıkları için kulübeye gömüldü." değerlendirmesinde bulundu.

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