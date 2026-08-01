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Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı İngiltere Premier Lig ekibi Hull City ile 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa ile Hull City hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı
Cevdet Berker İşleyen

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda Kasımpaşa, 47'nci dakikada öne geçti. Soldan Güven Yalçın'ın içeri çevirdiği topa ceza sahası içinde bekletmeden vuran Ben Ouanes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Hull City, 51'inci dakikada beraberliği yakaladı. Abdülkadir Ömür'ün sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Oliver McBurnie voleyle vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Acun Ilıcalı hull city
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