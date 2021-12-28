Kasımpaşa-Kocaelispor maçının ardından

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Kocaelispor'u 5-3 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlu Sami Uğurlu, bekledikleri gibi zorlu geçen bir karşılaşmayı kazandıklarını söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uğurlu, "Bugünkü maçın zorlu geçmesini bekliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Süper Lig takımı olmamasına rağmen Kocaelispor'un etkili oyuncuları bulunduğunu biliyorduk." diye konuştu.

Hücumda oyun planlarının işlediğini söyleyen Uğurlu, şunları kaydetti:

"Maça hızlı başladık ve golü bulduk. Daha sonraki dakikalarda çok fırsat bulmamıza rağmen net pozisyonları değerlendiremedik. Bunun dönüşünde az da olsa sıkıntı yaşadık. Bu değişik skorlar Türkiye Kupası maçlarında görülebiliyor. Eksiklerimizi net şekilde görüyoruz. Özellikle hücumda çok fazla gol kaçırdık. Kalabalık olarak o bölgede bulunmak istediğimiz bir oyun kurgusuydu. Hücumu sonlandıramayınca, dönüşlerde problem yaşadık ve rakibe de pozisyon verdik. Tur atladığımız için mutluyuz. Arka arkaya 3 lig maçından sonra kupa maçında fiziki yorgunluk da oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize kupada hedef belirledik ve gittiğimiz yere kadar gideceğiz."

