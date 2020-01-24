Kasımpaşa Oussama Haddadi'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi kadrosuna dahil etti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibinde oynayan 27 yaşındaki sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerine ülkesinin Club Africain ekibinde başlayan Oussama Haddadi, 2,5 sezon Fransız ekibi Dijon'da görev yaptıktan sonra El İttifak'a transfer olmuştu.
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
Oussama Haddadi - El İttifak > Kasımpaşa
Anıl Koç - Altınordu > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Anıl Koç - Altınordu > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: 300 bin Euro
Andraz Sporar
Andraz Sporar - Slovan Bratislava > Sporting Lizbon | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Victor Moses
Victor Moses - Chelsea > Inter (Kiralık)
Emre Taşdemir
Emre Taşdemir - Galatasaray > Kayserispor (Kiralık)
Lorenzo Tonelli
Lorenzo Tonelli - Napoli > Sampdoria (Kiralık)
Lukas Podolski
Lukas Podolski - Vissel Kobe > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
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Adrian Embarba - Rayo Vallecano > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Pedro
Pedro - Fiorentina > Flamengo (Kiralık)
Tino Kadewere
Tino Kadewere - Le Havre > Lyon | BONSERVİS BEDELİ: 15 milyon Euro
Lennart Czyborra
Lennart Czyborra - Heracles > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Yassin Ayoub
Yassin Ayoub - Feyenoord > Panathinaikos | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Odrizola
Alvaro Odriozola - Real Madrid > Bayern Münih (Kiralık)
Thiago Maia
Thiago Maia - Lille > Flamengo (Kiralık)
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Kamil Wilczek - Bröndby > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Riccardo Saponara
Riccardo Saponara - Genoa > Lecce (Kiralık)
Remi Walter
Remi Walter - Nice > Yeni Malatyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Darko Jevtic
Darko Jevtic - Lech Poznan > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 600 bin Euro
Moussa Kone
Moussa Kone - Dynamo Dresden > Nîmes | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Leonardo Campana
Leonardo Campana - Barcelona > Wolverhampton Wanderers | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Chicharito
Chicharito - Sevilla > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: 8.5 milyon Euro
Nabil Bentaleb
Nabil Bentaleb - Schalke 04 > Newcastle United (Kiralık)
Paul-Jose Mpoku
Paul-Jose Mpoku - Standard Liege > Al-Wahda | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Bilal Başacıkoğlu
Bilal Başacıkoğlu - Kayserispor > Trabzonspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Aleksandr Kokorin
Aleksandr Kokorin - Zenit > Sochi (Kiralık)
Mbwana Samatta - Genk > Aston Villa | BONSERVİS BEDELİ: 11.7 milyon Euro
Karl Toko Ekambi - Villarreal > Lyon (Kiralık)
Michael - Goias > Flamengo | BONSERVİS BEDELİ: 7.5 milyon Euro
Emanuel Vignato - Chievo > Bologna | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Andrii Boriachuk - Shakhtar Donetsk > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Gerard Gohou - Beijing BSU > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Reinier - Flamengo > Real Madrid | BONSERVİS BEDELİ: 30 milyon Euro
Amir Rrahmani - Hellas Verona > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 14 milyon Euro
Sinan Gümüş - Genoa > Antalyaspor (Kiralık)
Leandro Cabrera - Getafe > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Dominik Kaiser - Bröndby > Hannover 96 | BONSERVİS BEDELİ: 400 bin Euro
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Zvonimir Sarlija - Slaven Belupo > Kasımpaşa (Kiralık)
Terence Kongolo - Huddersfield > Fulham (Kiralık)
Ashley Young - Manchester United > Inter (Kiralık)
Musa Barrow - Atalanta > Bologna (Kiralık)
John Guidetti - Alaves > Hannover 96 (Kiralık)
Yunus Mallı - Wolfsburg > Union Berlin (Kiralık)
Duvan Zapata - Sampdoria > Atalanta | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Jack Clarke - Tottenham > Queens Park Rangers (Kiralık)
Martin Samuelsen - West Ham United > Hull City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Dimitrios Chatziisaias - Çaykur Rizespor > Cercle Brugge (Kiralık)
Youssef En-Nesyri - Leganes > Sevilla | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Aliou Badji - Rapid Wien > El Ahly | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Markel Susaeta - Gamba Osaka > Melbourne City | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Andy King - Leicester City > Huddersfield (Kiralık)
Alejandro Pozo - Sevilla > Mallorca (Kiralık)
Mario Situm - Dinamo Zagreb > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Alexandru Chipciu - Anderlecht > Cluj | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Jean-Clair Todibo - Barcelona > Schalke 04 (Kiralık)
Jeison Murillo - Sampdoria > Celta Vigo (Kiralık)
Zlatko Tripic - Viking > Göztepe | BONSERVİS BEDELİ: 405 bin Euro
Tayfur Bingöl - Alanyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Stanislav Lobotka - Celta Vigo > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Darren Randolph - Middlesbrough > West Ham United | BONSERVİS BEDELİ: 4.7 milyon Euro
Ogenyi Onazi - Trabzonspor > Denizlispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Marin Pongracic - Salzburg > Wolfsburg | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Gedson Fernandes - Benfica > Tottenham (Kiralık)
Guido Rodriguez - Club America > Real Betis | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Ignacio Pussetto - Udinese > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 8 milyon Euro
Dieumerci Ndongala - Genk > Kasımpaşa (Kiralık)
Kristoffer Nordfeldt - Swansea > Gençlerbirliği | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Patryk Klimala - Jagiellonia > Celtic | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Fabio Borini - Milan > Hellas Verona | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Michael Esser - Hannover 96 > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Tomas Brecka - Jablonec > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Asmir Begovic - Bournemouth > Milan (Kiralık)
Pepe Reina - Milan > Aston Villa (Kiralık)
Victor Camarasa - Real Betis > Alaves (Kiralık)
Konstantinos Mavropanos - Arsenal > Nürnberg (Kiralık)
Simon Kjaer - Sevilla > Milan (Kiralık)
Doğucan Haspolat - Excelsior > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Bilinmiyor
Mattia Caldara - Milan > Atalanta (Kiralık)
Kevin Vogt - Hoffenheim > Werder Bremen (Kiralık)
Ryan Babel - Galatasaray > Ajax (Kiralık)
Diego Demme - Leipzig > Napoli | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Sebastian Cristoforo - Fiorentina > Eibar (Kiralık)
Yasin Öztekin - Göztepe > Sivasspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Louis Schaub - Köln > Hamburg (Kiralık)
Serdar Özkan - Antalyaspor > Bursaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Milan Skoda - Slavia Prag > Çaykur Rizespor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Muhammed Şengezer - Başakşehir > Adana Demirspor (Kiralık)
Strahil Popov - Kasımpaşa > Hatayspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Patrick Cutrone - Wolverhampton > Fiorentina (Kiralık)
Cenk Tosun - Everton > Crystal Palace (Kiralık)
Tarkan Serbest - Austria Wien > Kasımpaşa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Isaac Kiese Thelin - Anderlecht > Malmö (Kiralık)
Ake Loba - Porres > Monterrey | BONSERVİS BEDELİ: 7.1 milyon Euro
Simon Falette - Eintracht Frankfurt > Fenerbahçe (Kiralık)
Artur - Palmeiras > Bragantino | BONSERVİS BEDELİ: 5.5 milyon Euro
Zoran Kvrzic - Rijeka > Kayserispor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Kwang-song Han - Juventus > Al Duhail | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Rhian Brewster - Liverpool > Swansea City (Kiralık)
Danny Drinkwater - Chelsea > Aston Villa (Kiralık)
Munas Dabbur - Sevilla > Hoffenheim | BONSERVİS BEDELİ: 12 milyon Euro
Dmitri Skopintsev - Krasnodar > Dinamo Moskova | BONSERVİS BEDELİ: 4.3 milyon Euro
Arda Turan - Başakşehir > Barcelona (Kiralık)
Jesse Sekidika - Eskişehirspor > Galatasaray | BONSERVİS BEDELİ: YOK
Marcelo Saracchi - Leipzig > Galatasaray (Kiralık)
Fedor Kudryashov - Sochi > Antalyaspor | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Raul de Tomas - Benfica > Espanyol | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Joao Pedro - Fluminense > Watford | BONSERVİS BEDELİ: 4 milyon Euro
Uriel Antuna - Manchester City > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9.9 milyon Euro
Denys Harmash - Dinamo Kiev > Çaykur Rizespor (Kiralık)
Eduard Löwen - Hertha Berlin > Augsburg (Kiralık)
Henry Onyekuru - Monaco > Galatasaray (Kiralık)
Mats Möller Daehli - St. Pauli > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 2.5 milyon Euro
Badou Ndiaye - Stoke City > Trabzonspor (Kiralık)
Kristian Thorstvedt - Viking > Genk | BONSERVİS BEDELİ: 1.5 milyon Euro
Mark Uth - Schalke 04 > Köln (Kiralık)
Dylan Bronn - Gent > Metz | BONSERVİS BEDELİ: 2 milyon Euro
Halil Dervişoğlu - Sparta Rotterdam > Brentford | BONSERVİS BEDELİ: 3 milyon Euro
Dejan Kulusevski - Atalanta > Juventus | BONSERVİS BEDELİ: 35 milyon Euro
Emiliano Insua - Stuttgart > Los Angeles Galaxy | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Valon Behrami - Sion > Genoa | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Mattia Perin - Juventus > Genoa (Kiralık)
Zlatan Ibrahimovic - Los Angeles Galaxy > Milan | BONSERVİS BEDELİ: Yok
Santiago Ascacibar - Stuttgart > Hertha Berlin | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Julian Weigl - Borussia Dortmund > Benfica | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Erling Haaland - Salzburg > Borussia Dortmund | BONSERVİS BEDELİ: 20 milyon Euro
Carles Alena - Barcelona > Real Betis (Kiralık)
Exequiel Palacios - River Plate - Bayer Leverkusen > BONSERVİS BEDELİ: 17 milyon Euro
Takumi Minamino - Salzburg > Liverpool | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Strahinja Pavlovic - Partizan > Monaco | BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro
Michael Gregoritsch - Augsburg > Schalke 04 (Kiralık)
Victor Guzman - Pachuca > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Nicolas Lopez - Internacional > Tigres | BONSERVİS BEDELİ: 9 milyon Euro
Lucas Zelarayan - Tigres > Columbus Crew | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Cristian Calderon - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Jesus Angulo - Necaxa > Chivas | BONSERVİS BEDELİ: 7.2 milyon Euro
Ivan Ignatjev - Krasnodar > Rubin Kazan | BONSERVİS BEDELİ: 7 milyon Euro
Sebastian Jurado - Tiburones Rojos > Cruz Azul | BONSERVİS BEDELİ: 5.4 milyon Euro
(Jurado'nun adı uzun süre Beşiktaş'la da anılmıştı.)
Luan - Gremio > Corinthians | BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro
Tiago Volpi - Queretaro > Sao Paulo | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Adam Buksa - Pogon Szczecin > New England Revolution | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
Lucas Cavallini - Puebla > Vancouver Whitecaps | BONSERVİS BEDELİ: 4.5 milyon Euro
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