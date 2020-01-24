Kasımpaşa Oussama Haddadi'yi transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi'yi kadrosuna dahil etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'ın El İttifak ekibinde oynayan 27 yaşındaki sol bek ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine ülkesinin Club Africain ekibinde başlayan Oussama Haddadi, 2,5 sezon Fransız ekibi Dijon'da görev yaptıktan sonra El İttifak'a transfer olmuştu.