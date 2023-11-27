Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte Kemal Özdeş'in hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlar...
Kemal Özdeş 10 Mayıs 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldi.
Amatör seviyede Ege Bölgesi'nin ekiplerinde futbol oynayan Özdeş, 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da forma giydi ve sözleşme bitiminde aktif futbolu bıraktı.
2004 Konyaspor
2010-2011 Türkiye U-19
2011-2014 Manisaspor
2014 Gençlerbirliği
2014-2015 Balıkesirspor
2015-2016 Karşıyaka
2016-2018 Kasımpaşa
2018-2019 Göztepe
2019 Kasımpaşa
2020 Yeni Malatyaspor
2023- 2023 Kasımpaşa
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.