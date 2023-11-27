Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş kimdir, nereli ve kaç yaşında? Kasımpaşa'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir." ifadelerine yer verildi. İşte Kemal Özdeş'in hayatı, biyografisi ve çalıştırdığı takımlar...

KEMAL ÖZDEŞ KİMDİR?

Kemal Özdeş 10 Mayıs 1970 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

Amatör seviyede Ege Bölgesi'nin ekiplerinde futbol oynayan Özdeş, 1993-1994 yılları arasında Manisa Mensucatspor'da forma giydi ve sözleşme bitiminde aktif futbolu bıraktı.

KEMAL ÖZDEŞ'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTIĞI TAKIMLAR

2004 Konyaspor

2010-2011 Türkiye U-19

2011-2014 Manisaspor

2014 Gençlerbirliği

2014-2015 Balıkesirspor

2015-2016 Karşıyaka

2016-2018 Kasımpaşa

2018-2019 Göztepe

2019 Kasımpaşa

2020 Yeni Malatyaspor

2023- 2023 Kasımpaşa

KASIMPAŞA'DA KEMAL ÖZDEŞ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş, Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Kemal Özdeş'e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.





