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  4. Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

Kasımpaşa, Tomas Brecka'yı transfer etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.01.2020 14:12 | Son Güncelleme

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Çekya Ligi takımlarından Jablonec'ten Tomas Brecka'yı kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamayaya göre, sağlık kontrolünden geçirilen 25 yaşındaki Çekyalı savunma oyuncusu ile Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

(AA)

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