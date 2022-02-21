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Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber, PFDK'ye sevk edildi

21.02.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Üst Yöneticisi Serkan Reçber, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Reçber'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakadaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Serkan Reçber'in tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, Kasımpaşa'nın takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, İttifak Holding Konyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle disipline gönderildiği aktarıldı.

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