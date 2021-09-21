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Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

21.09.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa'da Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idmanın ana bölümünde taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, serbest çalışmalarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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