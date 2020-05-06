Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde yapılan eş zamanlı denetimlerde kask kullanmayan 1148 motosiklet sürücüsüne ceza verildi.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, motosiklet kazalarında ölümlerin büyük bölümünün kafaya alınan darbeler sonucu gerçekleştiği, kask takmanın ölüm riskini yüzde 40, ağır yaralanma riskini ise yüzde 70 oranında düşürdüğü vurgulandı.

Motosiklet sürücülerinin ve yolcularının trafik güvenliğini artırmak amacıyla 30 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında motosiklet sürücüleriyle yolcuların kask (koruma başlığı) kullanımına yönelik ülke genelinde eş zamanlı denetim yapıldığı ifade edilen açıklamada, uygulama kapsamında 21 bin 436 motosiklet ve sürücüsünün denetlendiği kaydedildi. Açıklamada, 449 motosikletin trafikten men edildiği, 1148 sürücüye ise kask kullanmamaktan, 305 sürücüye ise zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan dolayı ceza verildiği belirtildi.

Denetimlerde 3 bin 1325 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

