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Kask takmayan motosikletlilere geçit yok

GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.02.2020 17:47 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan trafik kontrollerinde kask kullanmayan motosiklet sürücülerine geçit verilmezken, 87 araç trafikten men edildi.Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri, sorumluluk güzergahlarında trafik kontrolü yaptı.

Kask takmayan motosikletlilere geçit yok

Gaziantep’te yapılan trafik kontrollerinde kask kullanmayan motosiklet sürücülerine geçit verilmezken, 87 araç trafikten men edildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon Amirlikleri, sorumluluk güzergahlarında trafik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde, özellikle kask kullanmayan motosikletli sürücülere geçit verilmedi. İl merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 8 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 73 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 234 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 361 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 18 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya aykırı araç kullanmaktan, 13 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 8 sürücüye sürekli korna çalıp çevreyi rahatsız etmekten, 1 sürücüye abartı egzozlu kullanmaktan ve 345 sürücüye de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldı.
Toplamda bin 061 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapan ekipler, 87 aracı trafikten men edip 8 sürücünün de belgesine el koydu.

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