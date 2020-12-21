KASKİ 5 milyon liralık su kayıp kaçağını önledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin 2020 yılında 23 bin kişinin bir yıllık su ihtiyacı olan 1 milyon 261 bin metreküp su kaçağını önlediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğünün, fiziki su kayıp kaçaklarını önlemek için aralıksız çalıştığını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, "KASKİ’miz tüm ilçelerimizde 233 alt bölgenin 32’sinde saha çalışmalarını tamamladı. Bu bölgelerimizde SCADA sistemi ile takip edilmeye başlanmış olup, son teknolojik cihazlarla arızalar tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışmalar ile birlikte 40 adet arıza giderilerek 23 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 5 milyon TL değerindeki 1 Milyon 261 bin metreküp su kaçağı önlenmiş oldu” dedi.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, kayıp suları sisteme kazandırdıklarını belirterek, “Kayseri genelinde şebekeden kaynaklı fiziki kayıp kaçak suları dünya standartlarına indirmek için akustik yer mikrofonu cihazları ile tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz çeşitli nedenlerle oluşan kaçakları tespit ederek yerini işaretliyor. Bulunan kaçaklar, ekiplerimiz tarafından çalışma yapılarak gideriliyor. Yapılan bu çalışmalar ile su kaybının önüne geçilerek sisteme kazandırıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kayıp kaçakları önlemek için bundan sonra da KASKİ ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek şöyle devam etti:

“2020 yılında 23 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 5 milyon TL değerindeki 1 Milyon 261 bin metreküp su kaçağını, yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda önledik. Kayıp kaçaklarda; su tesisatındaki boruların zamanla yıpranması, bağlantı yerlerinin deforme olması, şebeke borularının ekonomik ömrünü yitirmesi gibi pek çok neden var. Su kaçaklarının önüne geçmek amacıyla kayıp kaçak ekiplerimiz şehrimizin tüm caddelerinde, sokaklarında 2021 yılında da arama tarama ve dinleme faaliyetlerine 7/24 devam edecektir. Başarılı çalışmalarıyla kayıp ve kaçak oranını minimuma indiren KASKİ Genel Müdürümüz Doç. Dr. Özgür Özdemir ve ekibine özverili çalışanlarından dolayı teşekkür ederim.”

