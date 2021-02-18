KASKİ su deposu sayısını artırıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında 1.2 milyon TL değerinde 7 adet su deposu ve 7 adet maslak imalatı gerçekleştirdi.

Önemli yatırımlarıyla birçok yeni çalışmalara ve hizmetlere imza atan KASKİ Genel Müdürlüğü, yeni su depoları ile kaliteli içme suyuna erişimi kolaylaştırıyor. KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yeni yerleşim alanlarının oluşması ve hizmet verilen nüfusun artması nedeniyle yeni su depolarına ihtiyaç duyuluyor. KASKİ Genel Müdürlüğümüz bu kapsamda, yeni su depoları yapıyor” dedi. Kayseri genelinde su depolama kapasitesi 250 bin metreküp olan 705 adet su dağıtım deposu bulunduğunu ifade eden Özdemir şunları kaydetti;

“KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 2020 yılında 1.2 milyon TL değerinde 7 adet su deposu ve 7 adet maslak Kayseri’mize kazandırıldı. Genel Müdürlüğümüz, Kayseri’ye temiz içme suyu temin etme çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçelere su deposu inşa ederek kaliteli içme suyuna erişimi de kolaylaştırıyor. Kurumumuz Kayseri genelinde içme suyunun kalitesini en üst seviyeye çıkarmak ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Temiz ve sağlıklı içme suyunun güvencesi olmaya devam eden KASKİ Genel Müdürlüğümüz, önümüzdeki yıllarda da, Kayseri genelinde su depoları sayılarını artırmaya devam edecek."

