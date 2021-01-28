KASKİ’den 106 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kent merkezi ve 16 ilçede toplam 106 milyon TL’ye mal olan 610 kilometrelik altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar, KASKİ Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla gerçekleştiriliyor" dedi.

KASKİ Genel Müdürlüğü, 2020 yılında kent merkezi ve ilçelerde toplam 610 kilometre altyapı yatırımı gerçekleştirdi. Altyapı yatırımları, 106 milyon liraya mal olurken, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Yapmış olduğumuz modern alt yapı çalışmalarıyla şehrimizin gelecekte karşılaşacağı sorunların önüne geçerek hemşerilerimize kesintisiz bir hizmet sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Çeşmeden akan suyun gönül rahatlığıyla içilebildiği şehirlerin başında Kayseri’nin geldiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kayseri sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininde de örnek bir konumda bulunmaktadır. Bunun sağlanmasında, KASKİ Genel Müdürlüğümüzün gerçekleştirdiği çalışmalar ve ileriye yönelik yaptığı yatırımların büyük rolü bulunmaktadır. Sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden, sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar, altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımlar KASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştiriliyor. Sağlıklı üst yapıların, sorunlarından arındırılmış altyapı ağı üzerine kurulacağı düşüncesinden hareketle altyapı yatırımlarına önem veriyoruz” diye konuştu.

Büyükkılıç, KASKİ aracılığıyla Kayseri’nin dört bir yanında sürdürdükleri altyapı çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2020 yılında yaptığımız 106 milyon liralık yatırımla gelecekte altyapıdan kaynaklanabilecek sorunların da önüne geçtik. Yapılan yatırımlar, planlanan projeler Kayseri’yi ileriki yıllara taşıyacak. KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020 yılında sudaki kayıp kaçakla mücadelede elde ettiği başarıyla da büyük takdir topladı. Yağmur ve kanal sularının birbirinden ayrılması, kanalizasyon hatları ile içme suyu hatlarının yenilenmesi, arıtma tesislerinin tam kapasite çalışması, yenilerin devreye alınması gibi çalışmalar gerçekleştirdi. KASKİ’miz, merkez ve ilçelerimizin daha sağlam bir altyapıya kavuşması için çalışmalarını 7 /24 anlayışıyla aralıksız sürdürecek.”

