Kaspersky, APT kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, 2019'dan beri aktif olan ve Asya ve Afrika'daki bölgesel diplomatik kuruluşları hedef alan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) kampanyası TunnelSnake'i ortaya çıkardı. Kaspersky açıklamasına göre, saldırganlar daha önce bilinmeyen, Moriya adında bir rootkiti kulandı. İşletim sistemi üzerinde güce sahip olan bu kötü amaçlı rootkit, tehdit aktörlerinin ağ trafiğini engellemesini ve virüs bulaşmış ana bilgisayarlara gönderilen kötü amaçlı komutları gizlemesini sağladı. Bu, saldırganların hedeflenen kuruluşların ağlarını birkaç ay boyunca gizlice kontrol etmesiyle sonuçlandı. Saldırganlara virüs bulaşmış bir bilgisayara neredeyse sınırsız ve gizli erişim yetkisi sağlayan kötü amaçlı programlar veya yazılım araçları rootkit olarak isimlendiriliyor. Rootkitler, işletim sisteminin yapısına uyum sağlama yetenekleri nedeniyle gizlilik ve tespitten kaçabilmeleriyle biliniyor. Yıllar boyunca Microsoft tarafından sistemleri korumak için alınan önlemler sayesinde rootkit bileşenlerinin başarılı bir şekilde yerleştirilmesi ve yürütülmesi zor bir görev haline geldi. Bu nedenle çoğu Windows rootkit artık TunnelSnake gibi yüksek profilli APT saldırılarında kullanılıyor.

Kaspersky, kampanyayla ilgili yaptığı araştırmada hedeflenen ağlarda rootkit tespit etmesinin ardından ürünlerinden benzer bir dizi uyarı almaya başladı. Moriya olarak adlandırılan bu rootkit, işletim sistemi çekirdeğinin bulunan, olarak yalnızca ayrıcalıklı ve güvenilir kodun çalıştığı bir bellek bölgesi olan Windows çekirdeğinin adres alanından geçen ağ paketlerini yakalıyor ve denetliyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın kendisine teslim edilen benzersiz kötü amaçlı paketleri işletim sisteminin ağ yığını tarafından işlenmeden önce yakalamasına izin veriyor. Bu teknik sayesinde saldırganlar güvenlik çözümleri tarafından tespit edilmekten kaçınmayı başardı. İkinci olarak rootkit, yaygın kullanılan arka kapılardan farklı olarak komut istemek için herhangi bir sunucuya ulaşma yoluna gitmedi. Bunun yerine bunları kötü amaçlı yazılımın incelediği ağ trafiğinin büyük bir kısmıyla harmanlanmış, özel olarak işaretlenmiş paketler halinde teslim aldı. Bu teknik rootkitin komuta kontrol altyapısını sürdürme ihtiyacını ortadan kaldırmasına, analizleri engellemesine ve aktivitesini gizlemesine izin verdi.

Moriya, çoğunlukla hedeflenen organizasyon içindeki savunmasız web sunucularına yönelik saldırılar sonucunda konuşlandırıldı. Bir örnekte saldırganlar, virüslü sunucunun uzaktan kontrolüne izin veren kötü amaçlı bir kod olan China Chopper web kabuğunu sunucuya bulaştırdı. Bu web kabuğu ile elde edilen erişim sayesinde Moriya dağıtılmış oldu. Ayrıca saldırganların yerel ağdaki ana bilgisayarları taramasına, yeni hedefler bulmasına ve yanal hareket gerçekleştirmesine olanak tanıyan, rootkit ile birlikte özel olarak yapılmış veya daha önce çeşitli Çince konuşan aktörler tarafından kullanıldığı görülen çeşitli araçlara da rastlandı. - "Kanıtlanmış bir uç nokta güvenlik çözümü kullanın" Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Giampaolo Dedola, "Söz konusu kampanyayı belirli bir aktöre bağlayamasak da APT'de kullanılan hedefler ve araçlar Çince konuşan gruplarla bağlantılı. Bu nedenle aktörün muhtemelen Çince konuştuğunu düşünüyoruz. Ayrıca 2018 yılında bağımsız bir saldırıda kullanılan ve en az 2018'den beri aktif olan bir aktörün kullanıldığını gösteren, Moriya'nın eski bir versiyonuna da rastladık. Hedeflerin profili ve araç seti, kampanyadaki amacın casusluk olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.