Kaspersky ASAP, Türkçe olarak kullanıma sunuldu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky'nin Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu (ASAP) artık Türkçe olarak da hizmet verecek.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, siber olayların yüzde 80'inden fazlası insan hatasından kaynaklanıyor ve şirketler, çalışanların sebep olduğu sorunlardan kurtulmak için milyon liralar harcıyor.

Kaspersky, şirketlerin bu sorunu ele almasına yardımcı olmak için şirketlerin personelin en yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını daha da kolaylaştırmak için bir Otomatik Güvenlik Farkındalığı Platformu'nu (ASAP) geliştirdi.

Artık Türkçe olarak kullanıma sunulan çevrimiçi hizmet, şirketlere çalışanlarının siber farkındalığını artırarak mikro öğrenme, farklı ders formatları ve sürekli güçlendirme ile eğitim verimliliğini artırmaya yardımcı olmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Türkiye Pazarlama Müdürü Ünsal Yurdakonar, şunları kaydetti:

"Kaspersky olarak kullanıcıların farkındalığını artırma konusuna büyük önem veriyoruz ve Türkiye'deki insanların çalışanlara yönelik eğitim platformumuzdan kendi ana dillerinde yararlanabilmelerinden mutluluk duyuyoruz.