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Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

03.02.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky, çevrim içi oyunlarda zorbalıkla karşılaşıldığında yapılması gerekenleri açıkladı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, çevrim içi oyun oynayanların zorbalığa uğradığında neler yapmaları gerektiğine dair öneriler paylaştı.

Şirket açıklamasına göre, özellikle birebir oynanan çevrim içi oyunlarda oyuncular hakaretlere ve tehditlere maruz kalabiliyor.

Takım arkadaşlarının veya rakiplerin rahatsız edici davranışlarına karşı ilk olarak paniğe kapılmamak gerekiyor. Neredeyse tüm çevrim içi oyunlarda başkalarına uygunsuz davranan kullanıcıları şikayet etme mekanizmaları bulunuyor. Rahatsız eden bir kişi olduğunda şikayet etmekten çekinilmemesi gerekiyor.

Oyun platformlarının çoğunun, kötüye kullanımla mücadele için kullanıcı bildirmenin dışında araçları da bulunuyor. En çok rahatsız eden şeylerden kurtulmak için otomatik bir sohbet filtresi kurulabiliyor.

Oyun içi profilde çok fazla bilgi paylaşılmaması, gerçek ismin, cinsiyetin, ikamet edilen ülkenin ve yaşın saklı kalması gerektiği öneriliyor.

Açıklamada, "IP adresinden tespit edilerek oyun dışında da rahatsız edilmekten endişe duyanlar oyunu güvenli bir bağlantı üzerinden oynayabilir. Oluşturulacak sohbet filtresiyle rahatsız edici takım arkadaşları sessize alınabilir. Güvenli bir bağlantı kullanılmalı ve arkadaş canlısı görünseler bile özellikle de agresif davranıyorlarsa diğer oyuncularla kişisel bilgiler paylaşılmamalı." denildi.

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