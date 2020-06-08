Kaspersky, endüstri şirketlerini hedef alan siber saldırı serisi tespit etti

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmacıları, 2020'nin ilk döneminde birçok bölgede endüstriyel kuruluşları hedef alan siber saldırılar tespit etti.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ICS CERT'in bulgularına göre endüstriyel kuruluşlara yönelik saldırılar en çok Japonya, İtalya, Almanya ve İngiltere'deki sistemleri hedef aldı.

Hedefler arasında endüstri şirketlerinin ekipman ve yazılım tedarikçileri yer aldı.

Yapılan araştırmalara göre, saldırganların kötü amaçlı Microsoft Office belgelerinden ve PowerShell kodlarından yararlanıyor.

Ayrıca saldırganlar, zararlı yazılımlarının tespit edilip incelenmesini zorlaştıran yöntemler de kullanıyor.

Bu yöntemler arasında, ortada herhangi bir veri olduğunu bile gizleyebilen steganografi tekniği de bulunuyor.

Endüstriyel kuruluşları hedef alan saldırılar, karmaşık yapıları ve kritik önem taşıyan şirketlere odaklanmaları nedeniyle siber güvenlik sektörünün dikkatini her zaman üzerinde topluyor.

Bu tür şirketlerin operasyonlarındaki herhangi bir kesinti, endüstriyel casusluktan büyük finansal kayıplara kadar istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.