Kaspersky, hizmet testinde ilk 3 sırada en fazla yer alan marka oldu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, tüketicilere ve kurumlara yönelik siber güvenlik çözümlerinde öne çıktı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky ürünleri geçen yıl TOP3 tarafından yapılan 86 farklı bağımsız testin 70'inde ilk 3 sırada yer almayı başardı.

TOP3 ölçümleri; 80'den fazla markanın siber güvenlik sektöründeki bağımsız testlerde ve değerlendirmelerde aldıkları toplam puanı temsil ediyor. Her marka, ürünlerinin bağımsız testlerde kaç kez ilk 3 sırada yer aldığına bağlı olarak bir puan alıyor. Ürünlerin girdiği test sayısı da puanı etkiliyor. Birden fazla testte farklı ürünlerle elde edilen sürekli başarı; müşterilere, sektör analistlerine ve uzmanlara marka hakkında tek bir teste kıyasla kapsamlı bir değerlendirme fırsatı sunuyor.

Kaspersky 2019'da girdiği testlerin 70'inde ilk 3 sırada, bu testlerin 64'ünde ise birinci sırada yer aldı. Şirketin Kaspersky Anti Targeted Attack adlı ürünü, 2019'un 3'üncü çeyreğinde ICSA Labs tarafından yapılan Gelişmiş Tehdit Savunması testinde kendi sınıfında yüzde 100 "tespit ve sıfır yanlış pozitif" elde etti.