Kaspersky, kurumlara siber güvenlik değerlendirmede yardımcı olacak

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Global Şeffaflık Girişimi'ni Siber Kapasite Artırma Programı ile genişletti ve şeffaflık merkezi hizmetlerini sanal olarak sunmaya başladı.

Kaspersky açıklamasına göre, dijitalleşme tüm dünyada hızla yaygınlaşırken, çeşitli yazılım ve donanım platformlarını uygun bir şekilde entegre etmek ve bunların verimli çalışmasını sağlamak sağlam bir bilgi teknolojileri altyapısı için önemli hale geldi.

Aynı zamanda, kurumların bilgi teknolojileri altyapıları da birçok siber güvenlik riskine açık olduğundan bu sistemlerin güvenilirliğini sağlamak önem taşıyor.

Global tedarik zincirlerinin veya kritik altyapı ağlarının parçası olan farklı bilgi teknolojileri altyapısı bileşenlerinin ele geçirilmesi; kamu güvenliğine, ekonomik ve toplumsal duruma zarar veren sonuçlar doğurabiliyor.

Kaspersky bu noktada, ürün güvenliği değerlendirmesine odaklanan Siber Kapasite Artırma Programı'nı duyurdu.

Çevrim içi ve çevrim dışı olarak sunulan bu eğitim programı, şirketlere, devlet kuruluşlarına ve akademik kurumlara güvenlik değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayan pratik araçlar ve bilgiler sunuyor.