Kaspersky, üç ay içinde tehlikeli üç popüler mobil uygulama keşfetti

Öte yandan, çok sayıda kişiye ulaşan bu yazılımları geliştirenler önemli gelir elde edebiliyor. Bu nedenle, geliştiriciler bu modüllerin kullanıcılar ve siber güvenlik teknolojileri tarafından tespit edilmesini zorlaştırmak için yeni teknikler kullanıyor. Mobil kullanıcıları hedef alan tehditler genellikle çeşitli web siteleri veya resmi olmayan uygulama mağazalarından yayılıyor. Bu faaliyetlerin getirdiği gelir çekici olduğundan geliştiriciler hedef aldıkları potansiyel kurban sayısını artırmaya çalışıyor. Bunun sonucunda, bazı uygulamalar resmi uygulama mağazalarında yer bulabiliyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara istenmeyen reklamlar gösteren reklam yazılımları, yıllardır virüs kategorisi dışındaki en popüler tehditler arasında yer alıyor. Bu yazılımların gelir elde etme yöntemleri kullanıcılar için tehdit oluşturabiliyor.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, Kaspersky uzmanlarının bulduğu uygulamalar da bunun bir örneği oldu. Son yapılan keşifler, bu yöntemin kullanımında önemli bir artış olduğunu ortaya koyuyor. Kaspersky araştırmacıları, resmi uygulama mağazasında yer alan ve reklam yazılımı modülü içeren üç uygulama tespit etti. Bunlardan biri olan ve milyonlarca kez indirilen popüler bir interaktif anket uygulaması, kurulumdan sonra ilk reklamı göstermeden önce bir süre bekliyor.

Bu yönteme başka reklam yazılımlarında da rastlanıyor. Uygulamanın kurulmasından ilk reklamın gösterilmesine kadar geçen sürenin uzun olması, kullanıcının karşısında bir anda beliren reklamlarının kaynağının ne olduğunu anlamasını zorlaştırıyor. Bu yöntem, uygulama mağazalarındaki sanal ortamlar gibi koruma mekanizmalarını atlatmak için sıkça kullanılıyor. İnteraktif anket uygulamasının geliştiricisi, kendisine bilgi verildikten hemen sonra reklam yazılımını kaldırdı.

Analiz edilen diğer uygulamaların yaklaşık 100 milyon kez indirildiği belirlendi. Bu uygulamalar bir yandan ana işlevlerini gerçekleştirirken diğer yandan uygulama kapalıyken bile akıllı telefon kilitlendiğinde yarım ekran reklamlar gösteriyor. Bu haberin hazırlandığı tarihte, bu uygulamaların geliştiricileriyle iletişime geçilmesine rağmen henüz reklam yazılımı modüllerinin kaldırılmadığı görüldü.