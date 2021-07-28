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Kaspersky, uzay altyapısını siber tehditlerden korumak için çağrıda bulundu

28.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout: -"Geleneksel kritik altyapılar son yıllarda sıklıkla ciddi sonuçlara neden olacak şekilde defalarca tehlikeye atıldı. İnsanlar geçmişteki hatalardan ders almalı ve uzaya açılırken siber güvenliği en başından bir öncelik haline getirilmeli"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, uzay altyapısını siber tehditlerden korumak için çağrıda bulundu.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky ve Zayed Üniversitesi'nin "Uzay altyapısının siber tehdit profili" başlıklı raporunda, uzay yolculuğunun siber güvenlik açısından değerlendirilmesi ve güvenliği ihlal edilmiş altyapının insanların uzayı keşfi sırasında yol açabileceği tehditler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Uzay altyapısı, roketler, yörünge istasyonları, uydular, insansız hava araçları, uzay sondaları, robotik ve uzaydan dünyaya iletişim sistemleri gibi pek çok görev açısından kritik sistemi kapsıyor.

Örneğin uydular, hava durumu, atmosferik hareketler ve istihbarat toplama gibi çeşitli kullanımların yanı sıra güneş sistemini ve uzayı keşfetmek için de kullanılıyor. Uydular analiz edilecek verileri yer istasyonlarına iletmek için iletişim sistemleriyle birlikte hareket ediyor.

Diğer kritik altyapı ortamına benzer şekilde, uzay altyapıları da genellikle e-posta hizmetlerini, e-hizmetleri ve dosya sunucularını barındıran bir kurumsal ağdan ve geleneksel kullanıcı segmentinden oluşuyor. Ayrıca uzay sondalarının, sensörlerin, aktüatörlerin, uyduların veya benzeri sistemlerin fiziksel ortamdan veri topladığı alan da uzay segmentine dahil olacak.

Denetleyiciler veya zemin katmanları, toplanan verileri izlemek ve işlemek için saha cihazlarını şirket ağıyla birbirine bağlayacak.

Uzay altyapısının birden fazla giriş noktası bulunuyor. Kurumsal ağlar veya kullanıcı segmenti, uydu iletişim istasyonları, yörüngedeki uydular ve hizmetlerini kullanmak için uzay ağına bağlanan herhangi bir sistem. 2022 gibi yakın bir gelecekte giriş noktalarının ay yüzeyindeki LTE/4G kulelerini içerecek şekilde daha da genişlemesi mümkün.

Uzay altyapılarına yönelik tehdit bir kurgu değil, zaten mevcut olan bir durum. Son yıllarda uzay altyapısını kötüye kullanan çok sayıda tehdit aktörü tespit edildi. Niyetleri genellikle uydu iletişimini bozmaya, uydu yayınlarını engellemek için altyapıyı kullanmaya ya da hassas bilgileri çalmaya odaklanıyor. İletişim uyduları şimdiden hedef alınıyor ve ülkelerin ABD Uzay Kuvvetleri gibi uzay altyapısını korumaya adanmış birimler oluşturduğuna inanılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout geleneksel kritik altyapıların son yıllarda sıklıkla ciddi sonuçlara neden olacak şekilde defalarca tehlikeye atıldığını, insanlar geçmişteki hatalardan ders alması ve uzaya açılırken siber güvenliği en başından bir öncelik haline getirmesi gerektiğini belirtti.

Zayed Üniversitesi Bilgi İşlem ve Uygulamalı Teknoloji Bölüm Başkanı Monther Aldwairi ise "Uzay yolculuğu çok yakında norm olacak, daha fazla ülke kendi uzay keşif projelerini başlatacak. Teknolojideki son gelişmeler uzay araştırmalarını mümkün kılıyor. Uzay yolculuğu artık sadece hükümetleri ilgilendirmiyor, aynı zamanda özel şirketler arasında da giderek daha popüler hale geliyor." ifadesini kullandı.

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