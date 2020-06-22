Kaspersky ve AVL SFR'den güvenli otonom sürüş kontrol birimi

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, otomotiv sektörüne yönelik yeni KasperskyOS'un, AVL Software and Functions GmbH (AVL SFR) tarafından geliştirilen gelişmiş sürücü destek sistemindeki (ADAS) elektronik kontrol birimine (ECU) başarıyla entegre edildiğini duyurdu. Kaspersky açıklamasına göre, ECU, hem prototip üretimi hem de seri üretim için açık ve özelleştirilebilir bir gelişim platformu sunuyor. KasperskyOS ile çalışan bu birim, güvenli tasarımıyla öne çıkıyor. Örnek ürün, güvenli işletim sistemi ADAS bileşenleri arasındaki iletişimi ve tüm otonom araç işlevlerini koruma altına almak için tasarlandı. Güvenlik özelliklerinin bir parçası olarak KasperskyOS, başta fark edilmeyen veya sistem güncellemeleriyle eklenen işlevlerin kötüye kullanılamayacağını ve otonom araçların performansını etkilemeyeceğini garanti altına alıyor. Araçlarda otomasyon sistemleri, seyahat deneyimini ve yol kapasitesini geliştirip sürüşle geçecek süreyi serbest zamana dönüştürerek insanların hayatlarını iyileştirmeyi hedefliyor ancak bu teknolojiye şüpheyle yaklaşanların en büyük endişeleri arasında güvenlik yer alıyor.

Kötü niyetli kişilerin arabanın kontrolünü ellerine aldığı birçok vakanın yaşanması, fiziksel güvenliği sağlamak için siber güvenliğin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu nedenle Kaspersky; teknoloji geliştirme, simülasyon ve test alanlarında dünyanın en büyük bağımsız otomotiv mühendisliği şirketinin bir üyesi olan AVL SFR ile iş birliğine girerek ADAS işlevine sahip araçların güvenliği için çözüm ve hizmet geliştirmeye devam ediyor. AVL SFR tarafından geliştirilen yeni bir ECU platformunu baz alan ADAS ECU'da, 2 adet yüksek performanslı SoC işlemci ve bir güvenlik denetleyicisi bulunuyor. Bu birim, kameralara, LIDAR'a ve ilgili diğer bileşenlere bağlanarak birçok özellik sunuyor. Donanım platformu ayrıca Controller Area Network ve otomotive özgü ethernet standartlarına destek vererek araç içindeki cihazlar arasında güvenli bağlantı sağlıyor. Daha önce yaşanan birçok vakada saldırganların geliştiricilerin farkında olmadığı kod hatalarından yararlandığı tespit edildi. Modern araçlar çok karmaşık sistemlerden meydana geldiği için tüm bileşenlerin güvenliğini sağlamak kolay değil, bu nedenle bu tür hatalar oluşabiliyor. Ayrıca, bu sistemler düzenli bir şekilde güncellendiğinden bir bileşende yapılan değişikliğin tüm aracın çalışmasını etkilemeyeceğinden emin olmak gerekiyor.

KasperskyOS, bileşenleri birbirinden ayırarak istenmeyen karışıklıkların yaşanmasını önlüyor. Tüm elektronik bileşenler arasındaki etkileşimler Kaspersky OS içindeki Kaspersky Security System tarafından kontrol ediliyor. Bu sistem, tüm süreçlerin yanı sıra işletim sistemi ile bileşenler arasındaki iletişimi de izliyor. - "Güvenliği ve emniyeti birleştiren bir sistem geliştirdik" Otomotiv yazılımı mimarileri için ortak standartlar belirlemeyi hedefleyen AUTOSAR'a dahil olan Kaspersky ayrıca, Kaspersky Automotive Adaptive Platform adlı bir yazılım geliştirme kiti hazırladı. AVL SFR, bu yazılım geliştirme kiti ile otomatik ve hatta sürücüsüz araçlar için uygulamalar geliştirebiliyor. Bunlar arasında otomatik sürüş özellikleri, güvenlik sistemi denetleyicisi ve durum takibi gibi uygulamalar yer alıyor. Bu kit ayrıca AUTOSAR Adaptive gereksinimlerine uygun ve değişikliğe gerek duymadan KasperskyOS ile çalışabilen başka yazılımların da geliştirilmesine olanak sağlıyor. Kaspersky Automotive Adaptive Platform kullanıma hazır hale geldi ve AVL SFR kendi otomatik sürüş uygulamasını çeşitli otomobil şirketlerine sunmaya başladı.