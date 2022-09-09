Kaspersky ve Avrupa Aile İçi Şiddet Failleriyle Çalışma Ağı'ndan dijital farkındalık kampanyası

İSTANBUL (AA) - Kaspersky ve Avrupa Aile İçi Şiddet Failleriyle Çalışma Ağı (WWP EN), teknolojinin kötüye kullanımı konusunda dijital farkındalık kampanyası başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital şiddet, çevrimdışı şiddet kadar olumsuz bir etkiye sahip olmasına rağmen büyük ölçüde bir bahane perdesinin arkasına gizlenmiş durumda.

Kaspersky'ye göre bir partneri güvende tutma çabaları veya sadakatsizlik şüpheleri, ilişkide dijital izleme için yaygın kullanılan gerekçeler arasında yer alıyor. Ancak aile içi şiddet failleri, bu muhakemeyi zorlayıcı ve kontrol edici davranışlarını gizlemek için de kullanabiliyor.

Kaspersky ve WWP EN, görünüşte şefkatli eylemler gibi görünen istismarlar hakkında farkındalığı artırmak adına güçlerini birleştirdi.

13-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "#NoExcuse4Abuse" etiketli dijital kampanya, kurbanların dijital şiddete nasıl tepki vermesi gerektiğini ortaya koymayı, faillerin sorumluluğunu vurgulamayı ve ilişkilerde görülen en yaygın taciz davranışlarına dikkati çekmeyi amaçlıyor.

Kaspersky tarafından yaptırılan son araştırma, dünya çapındaki katılımcıların yüzde 30'unun partnerin rızası olmadan (en azından bazı durumlarda) casusluk yapmanın kabul edilebilir olduğuna inandığını, yüzde 15'inin ise partnerlerinin bir izleme uygulaması yüklemesi gerektiğini gösteriyor.

Ayrıca kadınların eşleri tarafından ev içi istismar mağduru olma olasılıkları erkeklere göre önemli ölçüde daha fazla.

"#NoExcuse4Abuse" kampanyası için geliştirilen dijital mesajlar, çoğunlukla dijital araçlar aracılığıyla taciz edici davranışlar sergileyen erkeklere yönelik olacak.

- "Teknoloji, aynı zamanda bir tehdit kaynağı da olabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Sürdürülebilirlik Başkanı Maria Losyukova, şunları kaydetti:

"Teknoloji önümüzde sonsuz fırsatlar açabildiği gibi aynı zamanda bir tehdit kaynağı da olabilir. Siber güvenlik alanında çalışıyoruz, dolayısıyla madalyonun her iki yüzünü çok iyi biliyoruz. İzleme yazılımının, çevrimiçi bankacılığın, sosyal medyanın, coğrafi etiketlemenin yükselişiyle birlikte bunları kötüye kullanmak isteyenler artık her zamankinden daha fazla araca sahip. Bu nedenle bu konudaki ön yargıları kırmanın ve mağdurların olası dijital kötüye kullanım belirtilerini fark etmelerine yardımcı olmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."

WWP EN İletişim Müdürü Anna McKenzie de, "Aile içi şiddeti sona erdirmek istiyorsak, kadınları kontrol ve taciz etmek için kullanılan dijital teknolojinin sayısız yolu hakkında konuşmaya başlamalıyız. Kötü niyetli dijital davranışlar o kadar normalleşti ki üyelerimizin programlarındaki birçok erkek davranışlarının şiddet oluşturduğunun farkında bile değil. #NoExcuse4Abuse kampanyasıyla teknolojiyle kolaylaştırılan kötüye kullanımı haklı çıkarmak için kullanılan bahanelere ışık tutmaktan gurur duyuyoruz."

Kaspersky, takip yazılımı ve aile içi şiddetle mücadeleye adanmış uluslararası bir çalışma grubu olan Coalition Against Stalkerware'in (CAS) kurucularından biri olarak takip yazılımına karşı mücadelede aktif olarak yer alıyor.

WWP EN, aynı zamanda takip uygulamalarına karşı mücadeleye büyük katkı sağlayan koalisyonun kurucu ortaklarından biri. WWP EN tarafından sağlanan uzmanlıklar ve kurumun faillerle çalışma deneyimi, takip yazılımıyla mücadele etmek için daha etkili yollar geliştirmesine olanak tanıyacak.

