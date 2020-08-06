Kaspersky ve Ferrari'den iş birliği

İSTANBUL (AA) - Ferrari'nin Formula 1 takımı Scuderia Ferrrari’nin siber güvenlik sponsoru olan Kaspersky, son dönemde teknik konularda da iş birliğine girerek Ferrari'ye birinci sınıf siber güvenlik ve altyapı koruması sağlıyor. Kaspersky açıklamasına göre, firma, dünyanın en önde gelen markalarından Ferrari ile yaptığı stratejik iş birliğinin 10'uncu yılını kutluyor. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Kaspersky her iki şirketin de paylaştığı mükemmellik, ekip çalışması ve tutku gibi değerleri merkezine alan özel bir kampanya başlattı. Dünyanın önde gelen siber güvenlik markası Kaspersky, 2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanındaki yarış pistlerinde Scuderia Ferrari'nin yanında yer alıyor. Sponsorluk anlaşmasının yanı sıra bu iki dünya markasının iş birliği daha da güçlü hale geldi. Kaspersky, Maranello'daki dünyaca ünlü fabrikadan tüm F1 yarış pistlerine kadar her yerde Ferrari'nin 7 gün 24 saat en son teknoloji BT güvenliği önlemlerinden yararlanmasını sağlıyor. Siber güvenlik şirketi Ferrari'nin sıkı güvenlik standartlarını karşılamayı sürdürüyor. Bugün Ferrari'nin tüm uç nokta cihazları Kaspersky tarafından korunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, "Formula 1'e 10 yıl önce katıldık ve o günden bu yana Ferrari ile güçlü bir iş birliği kurduk. Çok farklı endüstrilerde faaliyet göstersek de teknolojik liderlik, yenilik tutkusu ve yapılan işte daha iyi olma gibi tutkuları paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı. Ferrari BT, Güvenlik ve Uyumluluk Direktörü Alessandro Sala da Formula 1'de simülasyonlar ve araç performansını ölçen sistemler gibi son derece gelişmiş BT sistemlerinin yer aldığını belirterek, "Bu sistemlerde yüksek performanslı bilgi işlem ve takımların kendi geliştirdikleri yazılımlar gibi çeşitli teknolojiler kullanılıyor. Uygulamaların kendine özgü yapısı veri güvenliği için özel bir çözüm gerektiriyor. Kaspersky, Ferrari'nin sürekli gelişen gereksinimlerini karşılamasına yardımcı oldu, artan tehditleri yenilikçi ve yüksek performanslı ürünlerle önlememizi sağladı." değerlendirmesinde bulundu. - "Dünyayı daha güvenli hale getirmeyi kendimize görev edindik"