Kaspersky ve Stalkerware Karşıtı Koalisyon yeni bir teknik eğitim başlattı

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, takip yazılımı (stalkerware) adlı çevrimiçi kötüye kullanım biçimiyle mücadele etmek için mağdurlar, kolluk kuvvetleri ve diğer ilgili taraflarla birlikte çalışarak kar amacı gütmeyen kuruluşların yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan temel teknik eğitimleri hayata geçirdi.

Kaspersky açıklamasına göre, stalkerware, genellikle yakın veya eski bir partnerin telefonuna yüklenen, siber saldırı için kullanılan, ticari olarak temin edilebilen bir yazılım.

Bu tür dijital kötüye kullanım hakkında farkındalığı artırmak ve bu konu üzerinde çalışan uzmanları eğitmek için Kaspersky ve diğer dokuz kuruluş, Kasım 2019'da Stalkerware Karşıtı Koalisyonu'nu (Coalition Against Stalkerware) kurdu. Aile içi şiddet mağdurlarına destek, faillere müdahale, dijital haklar savunuculuğu, BT güvenliği ve akademik araştırmalar üzerinde faaliyet gösteren koalisyon kısa sürede dünya çapında kırktan fazla ortak kuruluştan oluşan küresel bir ağ haline geldi.

- Farklı uzmanlar için eğitim

Profesyonellerin bu tür siber tacizlerle nasıl başa çıkacakları konusunda özel kaynaklara ihtiyaçlar duyduğu gerçeğinden yola çıkan eğitim, bu konudaki beceri boşluğunu doldurmayı amaçlıyor.

Koalisyonun temel teknik eğitimi, şiddet mağdurlarıyla çalışan uygulayıcıların takip yazılımıyla ilgili takip yazılımı nedir, kurulum yöntemleri nelerdir, nasıl tespit edebilir ve buna karşı koruyabilirsiniz gibi en ilgili soruları kapsıyor. Eğitim içeriğinin tamamı Kaspersky uzmanları ve koalisyonun koordinatörü Martijn Grooten tarafından birçok üyenin katkıları ve geri bildirimleri eşliğinde geliştirildi. Eğitimin içeriği bir slayt seti ve video sunumundan oluşuyor. Eğitim şu anda yalnızca İngilizce olarak mevcut olsa da dünya çapında erişimi için tercüme edilmiş versiyonlarının da hazırlanması planlar dahilinde.

Koalisyon, söz konusu eğitimlerden kolluk kuvvetleri, yargı ve teknoloji alanındaki uzmanların yararlanabileceğine vurgu yapıyor. Koalisyon, mağdurlara daha iyi yardım etmek için birikimini bu alanda hizmet veren çok çeşitli uzmanlık alanlarıyla paylaşmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Dış İlişkiler Müdürü Christina Jankowski, "Kaspersky yıllardır takip yazılımı konusunu araştırıyor. Bu alanda insanları korumaya yardımcı olabilecek çok sayıda teknik uzmanlığa sahibiz. Bu kursta ortaklarımızla birlikte çalışmak benzersiz bir deneyimdi. Siber güvenlik şirketlerinden meslektaşlarımızın uzmanlıklarıyla tamamlayarak konuyla ilgili gerçek bir ansiklopedi ortaya koyarken, hizmet sağlayıcılar ve diğer profesyoneller bu teknik bilgilerin nasıl daha iyi sunulabileceği konusunda bizlerle son derece şaşırtıcı fikirler paylaştı. Uzmanlarımız, takip yazılımı kurbanlarıyla doğrudan temas halinde olan kuruluşlarla çalışmalarını sürdürmek ve koalisyon eğitimini ortaklarımıza ulaştırmak için sabırsızlanıyor." ifadelerini kullandı.

Başlangıçta üyeler, koalisyonun temas kurduğu gruplarda yer alan profesyonellere temel teknik eğitim vermek için bir pilot aşama yürütecekler. Gelecekte Koalisyon, talep üzerine tüm ilgili taraflara eğitim vermeyi öngörüyor.

Stalkerware Karşıtı Koalisyonun Kurucu Üyesi ve Avrupa Aile İçi Şiddet Failleriyle Çalışma Ağı Genel Müdürü Alessandra Pauncz, ise, “Çevrimiçi şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin başka bir biçimidir. Bu oyunda bir adım önünde olmamız ve hizmet sağlayıcılara eğitim vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Siber takip büyüyen bir sorun

Koalisyon üyeleri, son yıllarda siber takip yazılımlarına dayalı olaylarda önemli bir artış olduğunu bildirdi. İstatistikler de bu eğilimi doğrular nitelikte. Fransa'daki Centre Hubertine Auclert'e (2018) göre, kurbanların yüzde 21'i tacizci partnerlerinin kurduğu takip yazılımlarının hedefi oldu ve yüzde 69'u akıllı telefonlarındaki kişisel bilgilere eşleri tarafından erişildiğini hissetti. Avustralya'nın en üst düzey aile içi şiddet ağı Wesnet tarafından ön saflarda yer alan aile içi şiddet çalışanları ile yapılan araştırma, kadınların failler tarafından izlenmesinin 2015 ile 2020 arasında yüzde 244 arttığını ve teknolojik yollarla takibin en yaygın istismar biçimi olduğunu ortaya çıkardı. Kaspersky, 2020'de dünya çapında yaklaşık 54 bin mobil kullanıcısının takip yazılımından etkilendiğini tespit etti. Türkiye’de de bu alanda 644 vaka tespit edildi.

Takip yazılımlardan etkilenebileceklerinden veya etkilendiklerinden şüphelenen kullanıcılar için Kaspersky şu önerilerde bulunuyor:

"Yardım ve güvenlik planlaması için aile içi şiddet mağdurlarını destekleyen yerel makamlarla ve hizmet kuruluşlarıyla iletişime geçin. Çeşitli ülkelerdeki ilgili kuruluşların bir listesini www.stopstalkerware.org adresinde bulabilirsiniz. İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce dillerinde mevcut olan ana sayfada koalisyonun takip yazılımları ve bunlara karşı nasıl korunulacağına ilişkin videosunu izleyin. Stalkerware algılama, kaldırma ve önleme konusunda mağdurlar ve hayatta kalanlar için özel bir sayfa da bulunmaktadır. Cihazınızda kontrol yapmak ve takip yazılımı yüklü olup olmadığını öğrenmek için Kaspersky Internet Security for Android gibi kanıtlanmış siber güvenlik çözümlerini kullanın. Cihazda takip yazılımı bulunursa kaldırmak için acele etmeyin. İstismarcının potansiyel bir güvenlik riski olabileceğini göz önünde tutmak çok önemlidir. Bazı durumlarda saldırgan tepki olarak taciz edici davranışlarını tırmandırabilir."

