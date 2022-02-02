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"Kaspersky VPN Secure Connection" yeni cihaz ve konumları destekliyor

02.02.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova: - "Güvenlik ve gizliliklerinden endişe edenler için VPN gerekli bir hizmet. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf veri işleme yöntemiyle güvenilir araçları kullandığınızdan emin olun"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Kaspersky VPN Secure Connection kullanıcıları için mevcut özellikler listesini genişletti.

Şirket açıklamasına göre, güncellemeler, Kaspersky VPN hizmetinin evdeki ağ yönlendiricisine veya diğer bağlı cihazlara eklenebilmesi yeteneğini içeriyor. Ayrıca, Kaspersky VPN Secure Connection artık kolluk kuvvetleri ve devlet talepleri durumunda hizmetin kişisel verileri nasıl topladığını ve işlediğini açıklayan özel bir şeffaflık ve güvenlik sayfasına sahip bulunuyor.

Son güncellemeyle kullanıcılar, bölgelerin yanı sıra artık konum-şehirlere de bağlanabiliyor. Dünya çapında 20 şehir bağlantı için kullanılabiliyor. Şehir konumları şu an Android, iOS ve Mac cihazlarda çalışıyor. Windows özelliği bu yılın başlarında kullanıma sunulacak. Toplamda kullanıcılar 54 bölgede 70'den fazla konuma bağlanabiliyor.

Ülkeyi değiştirmeden konumu değiştirme seçeneği sayesinde bu özellik gizlilik seviyesinin artmasını sağlayacak. Ek olarak bağlantının güvenilirliği ve hizmet performansı da artıracak. Herhangi bir nedenle en uygun olan konum kullanıcı için çalışmıyorsa başka bir sunucu grubu seçilebilecek.

- Yönlendiricileri ve diğer cihazları bağlama yeteneği

Tüketiciler, Kaspersky VPN Secure Connection aracılığıyla yönlendiricileri VPN'e dahil ederek ev Wi-Fi ağlarını koruyabiliyor. Bu özellik, yerleşik veya standart OpenVPN istemcisini destekleyen tüm cihazlarda mevcut. Kullanıcı bir yönlendiriciyi Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlarsa, bu yönlendiriciye bağlı tüm cihazlar koruma altına alınıyor.

Ayrıca kullanıcılar, OpenVPN aracılığıyla şu anda doğrudan ürün tarafından desteklenmeyen cihazları ve işletim sistemlerini (OS) Kaspersky VPN Secure Connection'a bağlama olanağına sahip. Buna Linux, Chromebook, FireTV ve AndroidTV dahil bulunuyor. Bu özellik premium kullanıcılar için geçerli olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Başkan Yardımcısı Marina Titova, tüketicilerin artık kimlerle bilgi paylaştıklarını, verilerinin nasıl saklandığını ve işlendiğini daha bilinçli ve dikkatli bir şekilde izlediğini belirterek, "İnsanlar kendileri için daha güvenli bir ortam yaratmayı öğreniyor ve dijital mahremiyete daha büyük bir talep var. Kaspersky'nin araştırmasına göre, İnternet kullanıcılarının yüzde 65'i kişisel verilerin çevrim içi ortamda çalınmasından endişe duyuyor. Güvenlik ve gizliliklerinden endişe edenler için VPN gerekli bir hizmet. Bu nedenle güvenilir ve şeffaf veri işleme yöntemiyle güvenilir araçları kullandığınızdan emin olun." ifadelerini kullandı.

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