Kaspersky, yeni nesil akıllı cihazlarda kullanılacak nöromorfik işlemcilere yatırım yapıyor

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, nöromorfik bilgi işlem teknolojilerinde uzmanlaşmış bir şirket olan Motive Neuromorphic Technologies'e yüzde 15 payla hissedar oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, kuruluşların ortak geliştirme çabaları, makine öğrenimi tabanlı çözümler için yeni fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Bu kendi kendine öğrenen sistemlerin ve geleceğin akıllı cihazlarının yolunu açacak.

2019'da Kaspersky, Motive NT ile Makine Öğrenimi kullanan sistemlerin donanımını hızlandıran Altai nöromorfik işlemcinin geliştirilmesine katılacağı bir iş birliği anlaşması imzalamıştı. Bu ortaklığın sonucunda şirket uzmanları birlikte ilk nöromorfik işlemci grubunu ürettiler, işlemci için bir yazılım paketi geliştirdiler ve yaptıkları denemelerde hız ve enerji verimliliği ölçümlerindeki performanslarını başarıyla onayladılar.

Şirketler, şu anda nöromorfik işlemcinin ikinci bir versiyonunu geliştirmek için çalışıyor. Ayrıca, Altai nöroçipini kullanarak ortak pilot projeler oluşturmak için teknolojik ortaklar arıyor. Altai nöroçipinin piyasaya sürülmesi, enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltarak yapay sinir ağı eğitim teknolojilerini her türlü cihaz için daha verimli ve erişilebilir hale getirecek. Klasik işlemcilerin aksine nöromorfik işlemcilerin veriyi belleğe (veya kayıtlara) erişerek çıkarması gerekmiyor. Çünkü tüm bilgiler yapay nöronlarda depolanıyor. Bu teknoloji, uçtaki cihazlarda ek bilgi işlem gücüne ihtiyaç duymadan büyük verilerin işlenmesini mümkün kılıyor. Testler, Altai işlemcisinin günümüzde yaygın olarak kullanılan geleneksel grafik hızlandırıcılardan (GPU'lar) yaklaşık bin kat daha az enerji tükettiğini gösteriyor.

- "Nöromorfik işlemci pazarı 2025 yılına kadar 7,5 milyar doları aşabilir"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Gelecek Teknolojileri Başkan Yardımcısı Andrey Doukhvalov, şunları kaydetti:

"Bu projenin arkasındaki 2,5 yılı aşkın ortak çalışmayla önemli bir ilerleme kaydettik. Şimdi Rusya'da ve küresel sahnede bunun için büyük bir potansiyel görüyoruz. Çeşitli tahminlere göre, nöromorfik işlemci pazarı 2025 yılına kadar 7,5 milyar doları aşabilir. Motive NT'ye yaptığımız yatırım ve şirketteki hissedar rolümüz, Kaspersky'nin vizyoner bakışını ve geleneksel siber güvenlik dışındakiler de dahil olmak üzere çeşitli teknolojik alanlarda yeni perspektifler keşfetme kararlılığını vurgulamaktadır. Şimdi ilk tur yatırımlarımızı yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda bu alandaki payımızı artırmayı amaçlıyoruz. Kaspersky için nöromorfik teknolojilere erişim, küresel bir teknoloji ekosisteminin yolunu açıyor. Gelecekte MyOffice paketinin yanı sıra siber tehditlere karşı koymak için eksiksiz bir yazılım seti olan tescilli işletim sistemimiz KasperskyOS'a nöromorfik işlemcilere dayalı donanım çözümleri ekleyeceğiz."

Nöromorfik işlemcilerin uygulama alanı, spike sinir ağları (SNN) eğitimini temel alan en son nesil yapay zeka sistemlerinde kullanılan donanımların hızlandırılmasına odaklanıyor. Bu yaklaşım, daha çok biyolojik etkileşimlere benziyor. Yani nöromorfik işlemciler, biyolojik nöronlar gibi çalışıyor.

Motive NT Üst Yöneticisi (CEO) Alexey Romanov ise konuya ilişkin, "Bu yaklaşım, enerji verimliliği son derece yüksek çözümlerin yaratılması için fırsatlar yaratıyor. Bu işlemciler, Nesnelerin İnterneti (IoT), robotik, insansız araçlar, AR projeleri, siber-fiziksel güvenlik sistemleri, yüz tanıma ve büyük verilerin akıllı işlenmesi gibi alanlarda büyük talep görecek. Bu çözümler aynı zamanda görüntü ve konuşma tanıma sistemlerine de yerleştirilebilir. Bu teknolojinin gelişimi, uyarlanabilirliği ve getirdiği yeni nesil eğitim algoritmaları nedeniyle tamamen yeni cihazların ve teknolojilerin ortaya çıkmasını teşvik edebilir." ifadelerini kullandı.

