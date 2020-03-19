Kaspersky’den evden çalışanlara öneriler

İSTANBUL (AA) - Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Yamout, evden çalışanların siber güvenliğe dikkat ettikleri sürece hiçbir riske maruz kalmayacaklarını bildirdi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları, şirketlerin uzaktan çalışmaya geçmesiyle ilgili tavsiyelerini paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Birçok şirket çalışanlarının düzenli olarak belirli zamanlarda evden çalışmasına izin veriyor. Burada elde edilen sonuçlar gayet olumlu. Evden çalışanlar siber güvenliğe dikkat ettikleri sürece hiçbir risk oluşturmuyor. Evden çalışanların kurumsal ağlar için risk oluşturduğu iki temel konu var: Çalışanların kurumsal ağlara bağlanırken kullandıkları korumasız cihazlar ve özellikle kişisel cihazlarından çalışan kişilerin güvenli olmayan Wi-Fi veya 4G/5G ağlarına bağlanması." ifadelerini kullandı.

Yamout şunları kaydetti:

"Bir yıl önce siber vakaları değerlendirdiğimizde üçte birinin çalışanların cihazlarından kaynaklandığını tespit etmiştik. Vakaların yüzde 34’ü zararlı bir web sitesi veya bir e-postadan indirilen zararlı dosya ile gerçekleşti. Şirketin altyapısına, zararlı yazılım bulaşmış olma potansiyeline sahip veya koruma önlemi alınmamış ne kadar çok makine bağlanırsa başka tehditlerin bulaşma riski de o kadar artıyor. Tehditlerin büyük bir çoğunluğu hedef gözetmiyor ve insan hatalarından veya güncellenmemiş yazılımlardaki açıklardan yararlanan büyük saldırılarla yayılıyor. Bu nedenle öngörülebiliyorlar ve kesinlikle engellenebiliyorlar."