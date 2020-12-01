Kaspersky'den inovasyon liderleri araştırması

İSTANBUL (AA) - Kaspersky araştırmasına göre, inovasyon liderlerinin yüzde 88'i, başarılı kuruluşların her düzeyde ve her ekip için inovasyonu teşvik ettiğini kabul ederken, şirketlerin yalnızca yüzde 16'sı "bireyleri güçlendirmeyi" kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Kaspersky, bağımsız araştırma şirketi Savanta'nın yardımıyla gerçekleştirilen, inovasyona dahil olan üst düzey karar vericilere yönelik anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, inovasyona dair doğrusal yaklaşım üst yönetimin inovasyon sürecini başlattığına, alt rollerin ise yalnızca iş uygulamaya geldiğinde inovasyon sürecine dahil edildiğine işaret ediyor. Bununla birlikte işletmelerdeki üst düzey yönetim pozisyonlarında yer alan pek çok kişi, müşterilerle doğrudan etkileşime giren veya ürün geliştiren çalışanların tespit edebileceği iş fırsatlarını gözden kaçırabileceği için bu yaklaşım bazı endişeleri beraberinde getiriyor.

Bu nedenle inovasyon liderlerinin mutlak çoğunluğu, başarılı kuruluşlar olmak adına tüm şirkette yenilikçi bir zihniyetin beslenmesi gerektiğine inanıyor. Katılımcıların yüzde 65'i yeniliklerin çalışanlar tarafından üretildiğinde daha etkili olduğunu düşünüyor.