Kaspersky'den internet güvenliği için ücretsiz çevrim içi kurs

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Endtab.org ile kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme eylemi olarak tanımlan doxing’e karşı korunmaya yardımcı olmak için ücretsiz çevrim içi kurs programı başlattı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, geçen yıldan bu yana hayatların dijital dünyaya aktarılmasıyla, dijital çevrenin güvenli ve emniyetli olması her zamankinden daha önemli hale geldi.

Çevrim içi gizliliğin öneminin kabul edilmesi gizlilik odaklı ürünlerin büyümesine yol açarken, birçok kişi kişisel verilerin açığa çıkmasının neden olabileceği tehlikeler konusunda kafa karışıklığı yaşıyor.

Dışarıdaki tehditleri bilmek, onlardan kaçınmak üzere önlem almayı kolaylaştırıyor. Bunlardan biri olan doxing, birisinin çevrim içi olarak kendi iradesi dışında kimlik bilgilerini toplama ve ifşa etme eylemi olarak tanımlanıyor.

Doxing'e karşı korumaya yardımcı olmak için Kaspersky, Endtab.org ile birlikte başlattığı kursta, doxing’in ne olduğuna, karşı korunmak için ne yapılacağına ve sonuçlarıyla nasıl başa çıkılacağına ışık tutuluyor.