Kaspersky'den pandemi sürecinde çalışan davranışlarına ilişkin araştırma

İSTANBUL (AA) - Kaspersky tarafından yaptırılan ve KOBİ ölçeğindeki şirketlerde görev yapan 8 bin çalışanın davranışlarını inceleyen yeni bir küresel araştırmaya göre, pandemi sırasında evden çalışanlar, normalde saklamak isteyecekleri bazı noktaları keşfetti.

Şirket açıklamasına göre, ankete katılanların çoğu, rahat kıyafetlerle çalışmaktan keyif aldı. Yüzde 51'i bu yaşam tarzına alıştı ve gelecekte bunu norm haline getirmek istiyor. Uzun yolculuklara veda etmek, işe başlamadan 5 dakika önce uyanabilecekleri için çalışanları daha mutlu etti ve birçoğu gün içinde kestirme fırsatı yakalamaktan keyif aldı .

Yeni normalin avantajlarını keşfetmeye devam eden Türkiye'deki katılımcıların yüzde 33'ü bahçede veya balkonda, dışarıda çalışmaktan hoşlanıyor, yüzde 40'ı çalışırken art arda Netflix izliyor. Çalışanlar tarafından tercih edilen diğer avantajlar arasında video oyunları için daha fazla zaman (yüzde 33), paket servis öğle yemeği (yüzde 17) ve daha az duş almak (yüzde 9) bulunuyor.

Bununla birlikte bu yeni keşfedilen açık fikirlilik sadece fayda sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital güvenlik söz konusu olduğunda belirli sorumlulukların yerine getirilmesini gerektiriyor. Cihazlarda güvenilir güvenlik çözümlerine sahip olmak, kişisel gizliliği korumak açısından önem taşıyor.