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Kaspersky'nin çoklu cihaz güvenliği çözümü 3 ay ücretsiz

İSTANBUL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Kaspersky'nin çoklu cihaz güvenliği çözümü 3 ay ücretsiz

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, salgın sırasında artan siber tehditlere yönelik çoklu cihaz güvenliği çözümünü 3 ay boyunca ücretsiz sunuyor.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspersky uzmanları, çevrim içi alışveriş ve yayın platformlarını taklit ederek gerçekleştirilen kimlik avı saldırılarının sayısında hızlı bir artış tespit etti.

Geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın aynı dönemi karşılaştırıldığında, sahte alışveriş siteleri üzerinden saldırıya uğrayan kullanıcıların oranının ikiye katlandığı belirlendi.

Yayın servislerinde ise bu oranın üç kat arttığı gözlemlendi.

Öte yandan, siber saldırganların, popüler sosyal toplantı uygulamalarının adlarını kullandığı da yapılan araştırmaların sonucunda ortaya çıktı.

Uzmanlar, Skype adını kullanan 120 bin şüpheli dosya tespit etti.

Tüm bu tehditler, kullanıcıların hem mobil cihazlarını hem de bilgisayarlarını hedef alıyor.

- Çevrim içi aktiviteler için koruma çözümleri

Bu noktada, tüketicilerin tüm bağlı cihazlarının güvenliğini sağlayabilmesi için Kaspersky'nin birden çok cihaza bağlanabilen güvenlik ürünü Kaspersky Total Security, 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunuluyor.

Kaspersky ayrıca, kullanıcılara şunları öneriyor:

"Tüm hesaplarınız için birbirinden farklı ve güçlü parolalar belirleyin. Çevrim içi alışveriş sitelerinden ürün satın almak istediğinizde, e-posta ile gelen sıcak tekliflere tıklamak yerine tarayıcının adres çubuğuna web sitesinin adresini kendiniz yazıp giriş yapın.

Abone olduğunuz güvenilir kaynaklara ve servislere bağlı kalın. Bilmediğiniz kaynaklardan gelen içerikleri, URL biçimine ve şirket adının yazılışına bakarak kontrol edin. Evden çalışırken ve sanal bir toplantı için bir yazılım kullanırken, sosyal toplantı aracının meşru bir kaynaktan indirildiğinden, düzgün bir şekilde kurulduğundan ve güvenlik açıklarının bulunmadığından emin olun."

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