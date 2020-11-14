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Kassanov: “Milletimiz 76 yıldır var olma mücadelesi veriyor”

İSTANBUL HABERLERİ  | 14.11.2020 13:29 | Son Güncelleme

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 76.

Kassanov: “Milletimiz 76 yıldır var olma mücadelesi veriyor”

Dünya Ahıska Türkleri Birliği(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 76. Yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov mesajında, acı dolu yaşanan olayları asla unutmadıklarını belirterek,"Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944 günü Sovyet Lideri Stalin’in emriyle suçsuz bir şekilde, bir gece yarısı evlerinden çıkarılarak, yük vagonlarına doldurulup soğuk kış gününde yaklaşık bir ay süren yolculukla Orta Asya çöllerine sürgün edilmiştir. Sürgünle yok edilmeye çalışılan Ahıskalı Türkler toparlanarak zorlukları yenmiş, birlik ve beraberliğini sağlayarak 76 yıldır örf ve adetlerini, kültürlerini, dilini, dinini unutmadan bu değerleri ile yaşamıştır. Yaşadıkları ülkelerde yerli halkla kardeşçe yaşayan, ülkelerine ekonomik katkı sağlayan ve aynı zamanda çalışkan bir millet olmuştur. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatımızda da birlik ve beraberlik içerisinde Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) olarak vatan Ahıska’ya dönmek isteyen milletimizin haklarının iadesi, milletimizin bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümü ve daha nice güzel yarınlar için çalışmalarımızı sürdürmek en önemli prensiplerimiz olacaktır. Bu duygularla 76 yıl önce sürgünde hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Allah milletimize bir daha bu gibi acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi.

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