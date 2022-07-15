Kaş'ta 15 Temmuz şehitlerini anma dalışı

Kaş'ta 5 yıl önce batırılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait 45 tonluk tankın bulunduğu bölgeye 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dalış gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Derneği (SİSAD) Antalya İl Temsilciliği Arama Kurtarma ekibi tarafından Kaş Limanı Güvercin Adası açıklarında 2017'de batırılan TSK'ya ait 1960 model tanka dalış etkinliği düzenlendi.

Derneğin dalış ekibi, suyun altında Türk bayrağı ile üzerinde "Türkiye geçilmez. Unutmadık, unutturmayacağız. Şehitlerimize ve gazilerimize saygıyla" yazılı pankart açtı.

Bir süre suyun altında kalan ekip, 15 Temmuz şehitlerini andı.

SİSAD Antalya temsilcisi Alper Başaran, "Vatandaşların o karanlık gecede tankları canlarını hiçe sayarak geri püskürtmelerini unutturmamak için tank baktığına dalış yaptık." dedi.



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