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Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser

19.05.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çevrimiçi konser

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Antalya'nın Kaş ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yerel sanatçılar çevrimiçi konser verdi.

Kaş Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, 19 Mayıs'a özel olarak yerel sanatçılar Ali Ulutaş, Osman Kırca, Mehmet Özen, Turgut Karagöz, Alp Muslu ve Mustafa Coşkun Kaş Antik Tiyatrosu'nda bir araya geldi.

Sanatçıların verdiği konser çevrimiçi olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar ise konsere ilgi gösterdi.

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