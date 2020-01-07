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  4. Kaş’ta Anadolu Masalları anlatılıyor

Kaş’ta Anadolu Masalları anlatılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 07.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde ortaokullarda unutulmaya yüz tutmuş masallar hayat buluyor.

Antalya’nın Kaş ilçesinde ortaokullarda unutulmaya yüz tutmuş masallar hayat buluyor. Öğretmenler eş zamanlı olarak toplamda 8 okulda 259 öğrenciye Limon Kız masalını anlattı.
Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen ‘Öğretmenlerimizin Dilinden Öğrencilerin Paletinden Anadolu Masalları’ projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş masallar can buluyor. Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, milli değerlerin hayata geçirilmesi ve çocuklarla buluşturulmasında Kaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de önemli katkı sağladı.
Anadolu Masalları projesi il koordinatörü Bihter Kaya Ünal’ın koordinasyonuyla öğretmenler eş zamanlı olarak öğrencilere Türk kültürüne ait Limon Kız masalını anlattı. Kaş’ın Yeşilköy Hilmi Toksoy Ortaokulu’ndan 54, Kalkan Ortaokulu’ndan 27, Kınık Yurdusev Ulus Ortaokulu’ndan 38, Çavdır İlkokulu’ndan 25, Ova Ortaokulu’ndan 25, Çayköy Ortaokulu’ndan 18, Sarıbelen Ortaokulu’ndan 38, Şehit Ali Boşgelmez Ortaokulu’ndan 34 olmak üzere toplamda 8 okulda 259 öğrenci aynı saatlerde Limon Kız masalını dinledi. Masalı dinleyen öğrenciler kendi dünyalarında anlamlandırıp bunu görsele aktardı. Proje çerçevesinde öğrencilerin çalışmalarından oluşan bir resim sergisi planlandığı da kaydedildi..
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, Anadolu Masalları projesiyle milli değerlerin hayata geçirilerek çocuklarla buluşturulmasın önemini belirterek, “Proje kapsamında öğrencilere anlatılan masallar ve masal çemberi büyütülecek. Daha çok öğretmen eğitim alacak ve masal anlatacak.” dedi.

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