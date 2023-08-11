YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş’ta “Barak Kilimi” dokumacılığı başlatıldı

Kaş’ta “Barak Kilimi” dokumacılığı başlatıldı

11.08.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatı “Barak Kilimi” dokumacılığı, Antalya’nın Kaş ilçesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede kilimin, Boğazcık Mahallesi’nde üretimine başlandı.

Kaş’ta “Barak Kilimi” dokumacılığı başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde ilçede desteklenmeye hak kazanan “Yöresel Ürünler Turizmle Buluşuyor” projesi, Kaş Belediye Başkanlığı sahipliğinde İlçe Kaymakamlığı, Halk Eğitimi Merkezi ve Antalya Orman Dışı Hizmetler Şube Müdürlüğü işbirliğinde planlandı.
Barak Kilimi, söz konusu proje çerçevesinde Boğazcık Mahallesi’nde Kaş Belediyesince sosyal yaşam alanına dönüştürülen eski okul binasında hayat buluyor. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Boğazcık’a gelerek, kilimle ilgili çalışmaları inceledi.

“BARAK KİLİMİNİ GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Mutlu Ulutaş, burada yaptığı açıklamada, geçmişi yansıtan Barak Kiliminin geleceğe taşınmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Kadınların dokuma tezgâhlarında el emeği, göz nuru çalışmalar yaptığını aktaran Başkan Ulutaş, “Bu, ilçemize zenginlik kazandıracak, hem buradaki kadınlar iş sahibi olacak hem de bu kültürümüzü, zenginliğimizi devam ettirmiş, yaşatmış olacağız” dedi.
Başkan Ulutaş, Barak Kilimi ile ilgili BAKA’ya başvurduklarını ve projenin kabul gördüğünü hatırlatarak, akabinde Kaş Belediyesinin ev sahipliğinde süreci bugünlere kadar getirdiklerini belirtti.
Proje çerçevesinde Kaş ilçe merkezinde ve Kalkan Mahallesi’nde teşhir alanı kurulacağına, ürünlerin sergileneceğine işaret eden Başkan Ulutaş, “Barak Kilimini geleceğe taşıyacağız, köyümüze de bir gelir, istihdam sağlanmış olacak” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Fatma Çalışkan ise dokuma yapmayı atalarından öğrendiğini, Barak Kilimini belediyenin açtığı atölyede yeniden yaşatmak, canlandırmak için çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Eskiden Barak Kiliminin dokunup satılmasıyla ev ekonomisine katkı sağlandığına dikkati çeken Çalışkan, bu el sanatının unutulmamasını, gelecek nesillere miras kalmasını istediğini dile getirdi.

YAPAĞIDAN DOKUMA TEZGÂHINA

Koyundan kırkılan yün (yapağı) yıkanarak, güneşte kurutuluyor. Ayrıştırılan bu yün, kirmende (pamuk eğirmeye yarayan, tahtadan yapılmış bir tür iğ) eğrilerek, iplik haline getiriliyor. Elde edilen ip yumakları, doğal şartlarda kazanlarda ısıtılan suya katılan boyalarla boyanıyor. Boyama işlemi sırasında doğal bitkiler (çörtük, nar kabuğu, soğan kabuğu, indigo, kök, cehri, ceviz, muhabbet çiçeği) kullanılıyor, Renklendirilen iplikler dokuma tezgâhlarına aktarılarak, yöre kadınları tarafından bin bir emekle ilmek ilmek dokunuyor ve Barak Kilimine dönüştürülüyor.

Ekseriyatla iki yüzü de kullanılan, kendine has renk ve desenlere sahip Barak Kiliminin, Türkmen, Biçkili, Aykırı Biçkili, Çengelli, Yelekli, Ürkütme Yelekli, Koca Yanışlı olmak üzere yedi çeşidi bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çardak Havalimanından geçen ay 38 bin yolcu uçtuÇardak Havalimanından geçen ay 38 bin yolcu uçtu
Sanayi esnafı tamir kanalını havuza çevirdiSanayi esnafı tamir kanalını havuza çevirdi
Dilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemiDilencilikte ‘yevmiye usullü’ çalışma dönemi
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Cuma

İmsak
04:33
Sabah
06:03
Öğle
13:08
İkindi
16:53
Akşam
20:02
Yatsı
21:26

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Cuma

Kavuklu eczanesi
Kas
Ekinci eczanesi
Dosemealti
Şükran eczanesi
Alanya
Uğur eczanesi
Alanya
Akar eczanesi
Muratpasa
Sezin eczanesi
Muratpasa
Barut eczanesi
Manavgat
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

10 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Tam 3 metrelik...

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Puma, Adidas, Merrell ve dahası! Spor giyimde %75'e varan indirim

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Kiradıkları ev gizem deposu çıktı! İçinde yok yok...

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Milyonlarca lira değerinde! Cinsel organından çıktı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.