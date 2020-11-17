Kaş’ta bisiklet yolu için çalışmalar başladı

Kaş Belediyesinin Ova ile Kınık Mahallesi arasında gerçekleştireceği Bisiklet Yolu Projesi için çalışmalar başladı.

İhalesi yapılan 5 kilometrelik Bisiklet Yolu Projesinde çalışmaların başladığı bildirildi. Proje kapsamında, bu yolun 1 buçuk kilometrelik bölümü 4 metreden 10 metreye genişletilerek, bisiklet, yürüyüş ve araç yolu olacak şekilde düzenlenerek hizmete sunulacak.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, bisikletin çevreci bir ulaşım aracı olduğunu, kullanımını yaygınlaştırmak için projenin hayata geçirildiğini söyledi.Bisikletin önemini vurgulayan Ulutaş, projeyle ilçede bisiklet yolları yapılarak, çevreye ve trafiğe olumlu katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

