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  4. Kaş’ta çocuk edebiyatı etkinliği

Kaş’ta çocuk edebiyatı etkinliği

ANTALYA HABERLERİ  | 10.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde Likya Kitap Kurtları projesi kapsamında çocuk edebiyatı etkinliği düzenlendi.

Kaş’ta çocuk edebiyatı etkinliği

Antalya’nın Kaş ilçesinde Likya Kitap Kurtları projesi kapsamında çocuk edebiyatı etkinliği düzenlendi. Çocuk edebiyatı yazarı Gönül Küçük’ün yaptığı söyleşiye öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Etkinlik kapsamında Kasaba Şehit Yusuf Polat Yatılı Bölge Ortaokulu ve Üzümlü İlkokulu’nda öğrencilerle verimli bir çalışma gerçekleştirildi. İngilizce öğretmeni ve çocuk edebiyatı yazarı Gönül Küçük, öğrencilere dünyaca ünlü yazarların seçkin eserlerini okudu. Kitapların içeriği, karakterlerin özelliği ve çocuk edebiyatının niteliği hakkında söyleşi yaptı. Küçük’ün yaptığı söyleşiye öğrencilerin ilgisi büyük oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, çocuğun yazar ve kitap ile bir araya gelmesi ve okuma alışkanlığı kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

Kaş’ta çocuk edebiyatı etkinliği

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