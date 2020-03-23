YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş’ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek

Kaş’ta jandarmadan evden çıkamayan yaşlılara destek

ANTALYA HABERLERİ  | 23.03.2020 09:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.Antalya Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.Bu çerçevede Kaş’ta jandarmadan yaşlılara evde destek uygulaması başladı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma ekipleri, koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı.
Antalya Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, koronavirüsle mücadele kapsamında evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını alarak evlerine kadar götürecek.
Bu çerçevede Kaş’ta jandarmadan yaşlılara evde destek uygulaması başladı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüse karşı sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri, kronik hastalıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler, mahallelerden 112 hattına yapılan yardım ihbarı üzerine, evden çıkamayan yaşlıların alış verişlerini yaparak gıda ihtiyaçlarını evlerine götürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı Dünyanın en zengin ailesinin 10 yıl önceki raporda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği

Bağlar sokaklarında korona virüse karşı dezenfekte seferberliği

Yasaktan önce Antalya’da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78’i otobüse binmeye devam etti

Yasaktan önce Antalya’da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 78’i otobüse binmeye devam etti

Çeşme polisinden virüs önlemli kontrol

Çeşme polisinden virüs önlemli kontrol

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Gaziantep'te Kovid-19'a karşı valilik öncülüğünde sosyal medya kampanyası başlatıldı

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

Antalya Namaz Vakitleri 23 Mart Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:49
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:18
Yatsı
20:33

Antalya Nöbetçi Eczaneler23 Mart Pazartesi

Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Özdeniz Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Yenigün Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Aden Eczanesi
Muratpasa
Nar Çiçeği Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, öğrencilerle buluştu

Önce Aşure Yediler Sonra Kan Verdiler

Önce Aşure Yediler Sonra Kan Verdiler

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Eski Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz Vefat Etti

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.