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Kaş'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 188 kişiye 303 bin lira ceza

ANTALYA HABERLERİ  | 24.04.2020 22:34 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kovid-19 vakası görülmeyen ilçesi Kaş'ta, genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davranan 188 kişiye 303 bin 513 lira ceza kesildi - Kaş Kaymakamı Karacan: - "Bugüne kadar 11 villa işletmecisine 198 bin 275 lira para cezası kesildi. 177 kişiye de 105 bin 238 lira idari para cezası uygulandı"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına henüz rastlanmayan Antalya'nın Kaş ilçesinde, genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı davrananlara para cezası uygulandı.

Tedbirlerin uygulanmaya başlandığı ilk günden itibaren sosyal izolasyon ve sıkı denetim konusunda taviz verilmeyen ilçede, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlar titizlikle uygulanıyor.

Kaş'ta vaka görülmemesinde en etkili faktörün, ilçe sakinlerinin "evde kal" çağrılarına uyması olduğu belirtiliyor.

Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam yatak kapasitesi 22 bin 548 olan ilçede konaklayan kişi sayısının bugün itibarıyla 489 olduğunu belirtti.

Genelgeler ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı şekilde ilçeye geldiği tesbit edilenlere konaklama izni verilmediği ifade eden Karacan, konaklama girişiminde bulunanların ikametlerine geri gönderildiklerini bildirdi.

Kurallara uymayanlara yaptırım uygulandığı belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 11 villa işletmecisine 198 bin 275 lira para cezası kesildi. 177 kişiye de 105 bin 238 lira idari para cezası uygulandı."

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