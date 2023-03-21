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Kaş’ta Sıfır Atık tesisinin yapımında sona gelindi

21.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Kaş ilçesinde yapımına başlanan Sıfır Atık tesisinde sona yaklaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destek verdiği projeyle israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların geri dönüşüme katma değer olarak kazandırılması ve çevrenin korunması hedefleniyor.

Kaş Belediyesince bu çerçevede başlatılan Sıfır Atık tesisindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Ahatlı Mahallesi’nde 2 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan tesiste, fiziki gerçekleşme oranı yüzde 90’a ulaştı. İlçe sınırları içerisindeki konut, iş yeri, alışveriş merkezi gibi yerlerde oluşan atıklar düzenli olarak toplanarak tesise nakledilecek. Plastik, karton, kağıt, cam ve metal ambalaj atıkları tartılarak, cinslerine göre ayrılıp sınıflandırılacak, depolanacak ve geri dönüşüm tesislerine gönderilecek. Tesis, geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

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