YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş’ta stabilize yol çalışması sürüyor

Kaş’ta stabilize yol çalışması sürüyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.02.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kaş Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Kaş Belediyesi kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde stabilize yol çalışmasına başlandı.
Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sahil Kılınçlı Mahallesi’nde yol iyileştirme çalışmasına başladı. 3 kilometre stabilize yol yapım çalışması ile bozuk olan mahalle yolu onarılarak, ulaşım sıkıntısı yaşayan mahalle sakinlerinin sorunu çözüme kavuşturuluyor.
Sahil Kılınçlı Mahalle Muhtarı Mustafa Kiriş, “Özellikle kış aylarında yollarımızı kullanamıyorduk, çamur deryası arasında kalıyorduk. Kaş Belediyesi bozuk olan mahalle yolumuzu stabilize ederek, rahat nefes almamızı sağladı. Mahalle olarak başkana teşekkür ediyoruz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Tunçbilek’te hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

Ruandalı öğrenciler Akçakoca’da

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...

İl Genel Meclisi Toplandı

İl Genel Meclisi Toplandı

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Bursa’da kedi kurtarma operasyonu

Antalya Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:29
Sabah
07:51
Öğle
13:16
İkindi
16:07
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Antalya Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Anadolu Eczanesi
Muratpasa
Berkay Eczanesi
Muratpasa
Düzgün Eczanesi
Muratpasa
Ömür Eczanesi
Muratpasa
Özdemir Eczanesi
Muratpasa
Öznur Eczanesi
Muratpasa
Cevher Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Yılın en mutlu ilçesi Manavgat seçildi

Keloğlan Masalları Müzikali Manavgat’ta İçocuklarla Buluşuyor

Keloğlan Masalları Müzikali Manavgat’ta İçocuklarla Buluşuyor

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Yaşlı ve engellilere kötü davranan şoförlere ceza verilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.