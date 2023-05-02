YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Kaş’ta su kesintisi yaşanacak

Kaş’ta su kesintisi yaşanacak

02.05.2023 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün bakım onarım çalışmaları nedeniyle Kaş ilçe merkezi ile Palamut, Çavdır, Çayköy, Kalkan mahallelerinde 3-5 Mayıs tarihleri arasında 2 gün süreyle su kesintisi yaşanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş’ın İslamlar Mahallesi Öz Mevkiinde bulunan Kaş içme suyu isale hattında çelik boru birleştirme ve hat üzerindeki arızaların giderilmesi işlemi yapacak. Çalışma nedeniyle Kaş’ın bazı mahallelerinde 3 Mayıs 2023 saat 07.00’den itibaren su kesintisi yapılacak.

Su kesintisinden Palamut, Çavdır, Çayköy Mahallesi, Akbel Mevkii, Kalkan Mahallesi, Kördere Mevkii, Ulugöl Mevkii, Gökseki Mevkii ve Kaş ilçe merkezi etkilenecek. Çalışmanın 5 Mayıs Cuma günü saat 08.00’de bitirilmesi hedefleniyor. Çalışmanın planlanandan önce bitmesi durumunda sisteme su erken verilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, personel servis otobüsü çarptı: 2 yaralıKırmızı ışıkta bekleyen otomobillere, personel servis otobüsü çarptı: 2 yaralı
Çanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybettiÇanakkale tünelinde acı kaza...1 kişi hayatını kaybetti
Asker arkadaşları 33 yıl sonra buluştuAsker arkadaşları 33 yıl sonra buluştu
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 2 Mayıs Salı

İmsak
04:26
Sabah
05:56
Öğle
12:59
İkindi
16:45
Akşam
19:53
Yatsı
21:17

Antalya Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Salı

Aybala eczanesi
Manavgat
Kavuklu eczanesi
Kas
Sümeyye eczanesi
Dosemealti
Şen eczanesi
Kemer
Nur eczanesi
Alanya
Yeni elmali eczanesi
Muratpasa
Demet eczanesi
Muratpasa
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Meydan okuma kabusla bitti! Dakikalar için tanınmaz hale geldi

Met Gala'da cesur seçimler!

Met Gala'da cesur seçimler!

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Panik yaratan zincirleme kaza! Onlarca yaralı...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Ayna pozuyla alev alev yaktı! Bikini altını kasığından indirince...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.