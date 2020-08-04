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Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.08.2020 12:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi köşkler yenileniyor.Kaş Belediyesi ilçenin Bezirgan Mahallesi’ndeki tarihi çınarların altında yer alan köşkleri restore ederek, kent yaşamına kazandırıyor.

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Antalya’nın Kaş ilçesinde tarihi köşkler yenileniyor.
Kaş Belediyesi ilçenin Bezirgan Mahallesi’ndeki tarihi çınarların altında yer alan köşkleri restore ederek, kent yaşamına kazandırıyor. Bezirgan Mahallesi Cami yanı ve Ceviz dibi mevkisinde tarihi çınar ağaçlarının gölgesinde bulunan köşkler aslına uygun olarak yenileniyor.
13. yüzyılda Abdal Musa’nın Bezirgan’a yerleşmesi ile köşklerin ve çınarların hayat bulduğunu anlatan mahalle sakinlerinden Davut Karadeniz, “Şu anda 4 çınarın 3‘ü ayakta, biri ise kurudu. Bu kavak ağacının üzerinde ise ‘a’ harfi vardır. Son zamanlarda bu köşkün ağaçları pek dayanıklı değil. O yüzden alt direkler üzerine beton döküldü, üstü katran ağacı olarak devam ediyor. Bezirgan için bu köşkler geleneksel ve önemli geçmişe sahiptir. Eskiden burada oturup sohbet edilirdi, yaşanılanlar anlatılırdı. Köye gelen misafirler çayını kahvesini burada içerdi.” diye konuştu.

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

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