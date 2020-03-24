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Kaş’ta Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.03.2020 14:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kaş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı.Kaş Kaymakamlığı toplantı salonunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlaması getirilmesinin ardından, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu toplandı.Kaymakam Bülent Karacan başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kolluk kuvvetlerinin amirleri ve kurum müdürleri katıldı.

Antalya’nın Kaş ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu toplantısı yapıldı.
Kaş Kaymakamlığı toplantı salonunda, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile Korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlaması getirilmesinin ardından, söz konusu vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu toplandı.
Kaymakam Bülent Karacan başkanlığında yapılan toplantıya, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, kolluk kuvvetlerinin amirleri ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda, Korona virüse karşı ilçede 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmaması ve bu süre içinde ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı değerlendirildi. Taleplerin karşılanma ve ulaştırılması konusunda gerekli kararlar alındı.
İllerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından yürütülen çalışmalardan faydalanmak isteyen vatandaşlar 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirebilecek.

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