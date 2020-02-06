Kaş’ta vurularak yaralanmış yaban keçisi bulundu

Antalya’nın Kaş ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

İlçenin Gökseki mevkisi Akçagerme plajı yakınında Hasan Altınbüker (45) adlı vatandaş, yol kenarında yasak avlanma sonucu arka ayakları yaralandığı belirlenen bir yaban keçisi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Kaş Belediyesi Zabıta ekipleri, yaklaşık 3 yaşında ve 30 kilo civarındaki yaralı yaban keçisini koruma altına aldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şube Müdürlüğüne teslim edilen yaralı yaban keçisinin tedaviye alındığı öğrenildi.

