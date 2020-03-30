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Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

KASTAMONU HABERLERİ  | 30.03.2020 23:30 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkanı Vidinlioğlu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 maaşını bağışlayarak destek oldu.

Vidinlioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Kampanyaya 2 maaşıyla katıldığını belirten Vidinlioğlu, tüm Kastamonulu iş adamlarını da kampanyaya katılmaya davet etti.

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Milli Dayanışma Kampanyası

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