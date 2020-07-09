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Kastamonu Belediyesi afete hazır olduğunu gösterdi

KASTAMONU HABERLERİ  | 09.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu Belediyesi olarak her şarta hazır olduklarını habersiz gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatında gösterdiklerini söyledi.İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonun da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı.

Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, Kastamonu Belediyesi olarak her şarta hazır olduklarını habersiz gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tatbikatında gösterdiklerini söyledi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonun da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat kapsamında Kastamonu Valisi Avni Çakır, afet ve acil durum yönetiminde görevli tüm kurumları acil koduyla toplantıya çağrıldı. Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt’un katıldığı toplantıda verilen talimatlar, Kastamonu Belediyesi Afet ve Acil Durum Masasına hızla iletilerek yönergelerin uygulanması adına birimler harekete geçirildi.
Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt, “Valimiz Avni Çakır’ın talimatıyla Kastamonu İl Afet ve Acil Koordinasyon merkezi toplantısına katıldık. Toplantı merkezine hızla ulaştık ve Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda belediyemizin kriz masasının hızla toplanmasını sağladık. Ardından tüm birimlerimiz senaryo gereği belirlenen noktalara hızla hareket ederek tatbikatı başarıyla tamamladılar. Rabbim afetlerden bizleri korusun. Gerçeği aratmayan bu tatbikatta Kastamonu Belediyesi olarak her şarta hazır olduğumuzu göstermiş olduk” dedi.
Kastamonu’da afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde deprem temalı habersiz Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği tatbikatta, 9 Temmuz Perşembe günü saat 11.20’de Çankırı ve Kastamonu illeri sınırından geçen Kuzey Anadolu Fay hattında 7.3 büyüklüğünde deprem canlandırıldı.

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Merkez
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Arac
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Abana
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